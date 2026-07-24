Encuentro de colectividades. Sabores del Mundo reunió a más de 500 personas en el Cabildo

La música, la danza y los sabores del mundo convocaron en el Cabildo a medio millar de personas.

Colectividades de Perú, Rusia, Venezuela, Argentina, Armenia, Bolivia, Brasil, Paraguay, Colombia, Corea, India e Italia compartieron gastronomía, música y danzas en el Cabildo, durante Sabores del Mundo, jornada que celebró la diversidad. El encuentro de colectividades volvió a llenar los patios durante toda la tarde.

Cada colectividad preparó su espacio con platos típicos y elementos de su identidad, en una dinámica que invitó al público a probar, preguntar y conversar.

Durante la tarde, el escenario de El Cabildo reunió presentaciones artísticas que reflejaron la identidad de las distintas comunidades. Hubo danzas tradicionales de Bolivia, Paraguay, Perú, India, Italia y Corea, además de propuestas del folclore jujeño, tango argentino e invitados especiales que acompañaron la programación.

La sucesión de números permitió que el público conociera expresiones muy distintas entre sí en un mismo espacio, uno de los rasgos que caracteriza a las propuestas culturales del Ministerio en el casco histórico.

Con entrada libre y gratuita, familias, vecinos y turistas recorrieron los distintos espacios durante toda la jornada, compartiendo platos típicos, espectáculos y actividades organizadas por las colectividades participantes.

La convocatoria confirmó el interés del público por este tipo de encuentros, que promueven el diálogo entre culturas a través de la gastronomía y las expresiones artísticas. La propuesta volvió a consolidarse como un espacio de integración, donde las tradiciones de distintas comunidades se acercan al público y ponen en valor la diversidad que forma parte de la identidad jujeña. La agenda completa puede consultarse en el sitio del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy.