Ambiente . Venta de la fibra de vicuña: dos firmas líderes de la alta costura interesadas

El Gobierno de Jujuy avanza con la venta del 10% de la fibra de vicuña correspondiente al Ministerio de Ambiente.

La venta de la fibra de vicuña de Jujuy obtenida mediante chaccus sustentables avanza con la apertura de sobres del concurso de precios para comercializar el 10% de la producción que corresponde al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

En el proceso participan dos empresas de reconocimiento internacional vinculadas al segmento más exclusivo de la moda, interesadas en adquirir la fibra producida en la provincia.

La comercialización se desarrolla mediante un concurso de precios, en aplicación del Decreto Acuerdo N.º 2773-HF/2025. La apertura de sobres fue llevada adelante por la martillera Noelia Kottig, conforme al Decreto N.º 1260-HF/2024, y comprende los lotes de fibra obtenidos durante los chaccus realizados entre 2022-2024, un poco más de 169 kilos.

Encabezó el acto formal el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez, el coordinador de Enlace y Gestión Estratégica, Facundo Corradini y personal técnico de los ministerios de Ambiente y Hacienda.

En esta instancia presentaron ofertas las firmas Loro Piana y Pellama, empresas de prestigio internacional que abastecen a las principales marcas de lujo y alta costura del mundo. Su participación confirma el interés que despierta la fibra de vicuña producida en Jujuy por su calidad y por el modelo de manejo sustentable que garantiza su trazabilidad.

El Ministerio de Hacienda se aboca en estos momentos a analizar la documentación presentada y en los próximos días dará conocer la oferta ganadora

De acuerdo con el Plan Provincial de Conservación y Manejo Sustentable en Silvestría, el 90% de la fibra obtenida en cada chaccu pertenece a las comunidades manejadoras de vicuñas, que recibieron ese volumen para procesarlo y comercializarlo directamente, generando ingresos para sus economías locales.

La venta que actualmente impulsa el Gobierno provincial corresponde exclusivamente al 10% restante, propiedad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, cuya comercialización permitirá fortalecer la ejecución del programa.

Los fondos obtenidos por esta venta serán destinados a financiar las tareas técnicas y operativas del Plan Provincial de Conservación y Manejo Sustentable en Silvestría, incluyendo la contratación de veterinarios, biólogos y otros especialistas, además de la compra de insumos, equipamiento, capacitaciones y la logística necesaria para los chaccus previstos en toda la provincia.

Con este proceso, Jujuy continúa consolidando un modelo que integra la conservación de la vicuña, el aprovechamiento sustentable de una de las fibras naturales más valiosas del mundo y el desarrollo económico de las comunidades de la Puna.