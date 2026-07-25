El quirófano móvil de Zoonosis recorrerá distintos barrios con jornadas gratuitas de castración

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma semanal del quirófano externo, que brindará el servicio de castración de perros y gatos en distintos sectores de la ciudad.
El operativo tiene como objetivo acercar el servicio a los vecinos de diferentes barrios, promoviendo la tenencia responsable de mascotas y contribuyendo al control de la población animal.
El cronograma previsto para la próxima semana es el siguiente:
- Lunes 27 – 14:00 horas
Barrio 13 de Julio
Polideportivo ubicado en Miguel Cané y 10 de Junio.
- Martes 28 – 8:00 horas
Delegación Municipal de Reyes.
- Miércoles 29 – 8:00 horas
CIC Che Guevara
Barrio Che Guevara, Manzana 1, Lote 1.
- Jueves 30 – 8:00 horas
Delegación Municipal de Reyes.
- Viernes 31 – 14:00 horas
Barrio 13 de Julio
Polideportivo ubicado en Miguel Cané y 10 de Junio.
Desde la Dirección de Zoonosis recordaron la importancia de la castración como una medida fundamental para prevenir la reproducción no deseada, mejorar la calidad de vida de los animales y fomentar una convivencia responsable entre las mascotas y la comunidad.
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