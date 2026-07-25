El libro “Hombres y Mujeres que hicieron historia en Jujuy – Tomo II” fue declarado de Interés Municipal

Días pasados, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Dr. Gastón Millón, acompañado por los ediles Néstor Barrios y Graciela Carrasco, recibió al Dr. Zurueta, quien a través de su obra rescata la trayectoria y el legado de destacadas personalidades que contribuyeron al desarrollo de la provincia.

Durante la reunión, las autoridades coincidieron en señalar la importancia de este trabajo literario e histórico, que pone en valor a los hombres y mujeres que, con sus acciones y compromiso, dejaron una huella imborrable en la historia de Jujuy. Asimismo, remarcaron la necesidad de preservar la memoria colectiva y promover el conocimiento de quienes contribuyeron a la construcción de la identidad provincial.

Al respecto, el concejal Gastón Millón expresó: “El Dr. Zurueta reivindica el valor de aquellos que fueron parte de nuestra identidad e historia, presentó el tomo 2 de su obra. Estamos ansiosos por ver el 3, nos comentó que ya está trabajando en ese tomo. Por ello hemos realizado la declaración de Interés Municipal de esta obra y esperemos que haya mucho más por parte del Doctor Fernando Zurueta, también de todos los historiadores y difusores de la historia de Jujuy”.

Por su parte, el Dr. Fernando Zurueta agradeció la distinción otorgada por el cuerpo legislativo y resaltó su satisfacción por el reconocimiento recibido: “Quería agradecer el honor del acompañamiento que me está haciendo el Concejo Deliberante, como ya lo hizo la Universidad Nacional de Jujuy y la Municipalidad de la Ciudad. Para mí es un gran honor el poder expresar de esta manera el pensamiento de aquellas personas que hicieron el enorme esfuerzo, lo que hicieron estos patriotas por este Jujuy que tanto queremos”.

“El tomo 2 nace de esta idea principal que se conozca a los próceres como todas aquellas personas que fueron filántropos o gobernantes, y que trabajaron donando sus propios bienes y sus sueldos como para tener un Jujuy que crezca permanentemente”, finalizó Fernando Zurueta.

Con este reconocimiento, el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy reafirma su compromiso con la promoción de iniciativas que contribuyen a preservar la historia, fortalecer la identidad de la comunidad y destacar el aporte de quienes enriquecen el acervo cultural de la provincia.