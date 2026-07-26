Alto Comedero celebró la 19ª edición de la Ciudad de Santa Anita

En el marco de las festividades patronales en honor a Santa Ana y San Joaquín, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, junto al gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, participaron de la tradicional celebración que cada 26 de julio reúne a las familias de Alto Comedero en un encuentro de fe, identidad y vecinalismo.

Durante el acto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó el valor que la Ciudad de Santa Anita ha adquirido a lo largo de casi dos décadas, consolidándose como una de las celebraciones más representativas del barrio. “Esta fiesta ha trascendido lo meramente administrativo para convertirse en un verdadero hito cultural. Es, ante todo, un espacio para el núcleo familiar, donde se transmiten valores de generación en generación”, expresó.

Asimismo, remarcó que la celebración representa un momento muy esperado por toda la comunidad. “Fundamentalmente, es una fiesta de la familia; una tradición que el año próximo cumplirá 20 años de celebración permanente. Es una fecha que, de alguna manera, transmite mucha energía a todo el barrio, especialmente a los adultos mayores que celebran y acompañan esta fiesta junto a las futuras generaciones”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, puso el foco en la raigambre cultural y el crecimiento que ha tenido la convocatoria a lo largo de los años. Muro relacionó la festividad con la identidad misma de los barrios jujeños y resaltó la labor del Centro de Participación Vecinal en la organización de los talleres que dan vida a la ciudad en miniatura.

En este sentido, el secretario compartió su alegría por la fecha y destacó el origen de la tradición, “el tema de Santa Anita, que era la abuela de Jesús, tiene una tradición muy arraigada en nuestros barrios y nuestra cultura, por lo que es muy importante”.

Además, recordó los orígenes de la infraestructura del CPV, señalando, “en estos espacios que ha generado el intendente Jorge, a lo largo de estos años y también desde la gestión anterior, me parece fantástico poder luego de tantos años seguir reviviendo estas fiestas tradicionales”.

Finalmente, el subdirector de Adultos Mayores, Mario Lamas, celebró la amplia participación de instituciones y vecinos en esta nueva edición de la Ciudad de Santa Anita, resaltando el carácter inclusivo de la propuesta. “La verdad que ha sido una hermosa convocatoria esta 19ª edición de Santa Anita, patrona del adulto mayor y de las futuras mamás”, manifestó.

Además, destacó que la figura de Santa Ana representa un símbolo de protección y encuentro para toda la comunidad. “Santa Ana no solo es la patrona de los abuelos, sino que su protección se extiende a otros sectores sociales, algo que se refleja en la diversidad de puestos, instituciones y oficios representados en esta ciudad en miniatura”, afirmó.

Para concluir, Lamas agradeció el permanente acompañamiento del Ejecutivo Municipal para mantener viva una tradición profundamente arraigada en Alto Comedero. “Quiero agradecer al señor secretario de Desarrollo Humano y a nuestro señor intendente, porque ellos lo permiten y siempre están apostando por la cultura y la tradición, junto al vecino, a través de todas las actividades que se llevan a cabo en cada una de las instituciones de descentralización”, concluyó.

Cada 26 de julio, la comunidad de San Salvador de Jujuy honra a Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. En el Centro de Participación Vecinal (CPV) Santa Ana de Alto Comedero, esta devoción se expresa a través de la tradicional Ciudad de Santa Anita, una ciudad en miniatura que recrea instituciones, comercios y oficios, promoviendo la participación de niños, familias y organizaciones barriales. La fecha también recuerda a Santa Ana como patrona de los abuelos, las familias y las mujeres trabajadoras, convirtiéndola en un símbolo de unidad, sabiduría y transmisión de valores.

Acompañaron la celebración el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro; la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata; el subdirector del área y responsable del CPV Santa Ana, Mario Lamas; concejales de la ciudad; los delegados municipales de Alto Comedero y Villa Jardín de Reyes; directores de distintas áreas municipales y representantes de los Bomberos Voluntarios y de centros vecinales