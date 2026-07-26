El Paseo de Invierno ya abrió sus puertas en Plaza Vilca y se podrá visitar hasta el 31 de julio

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos, vecinas y turistas a recorrer el Paseo de Invierno, que ya abrió sus puertas en Plaza Vilca y permanecerá habilitado hasta el 31 de julio de 11 a 21 hs, con una amplia propuesta de emprendedores, artesanos y actividades para toda la familia.

El predio reúne a decenas de emprendedores locales que ofrecen indumentaria, juguetes, accesorios, decoración, artesanías, marroquinería, tejidos, regalos y productos regionales, convirtiéndose en una excelente alternativa para recorrer, realizar compras y apoyar el trabajo de la economía local.

Además de los stands, quienes visiten el Paseo de Invierno podrán disfrutar de un espacio pensado para compartir en familia durante el receso invernal, con propuestas que combinan recreación, cultura y entretenimiento en un ambiente seguro y accesible.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa busca fortalecer el desarrollo de los emprendedores jujeños, generar un espacio de encuentro para la comunidad y ofrecer una opción más para quienes eligen disfrutar de la ciudad durante las vacaciones de invierno.

La invitación permanece abierta hasta el jueves 31 de julio, por lo que se convoca a toda la comunidad a acercarse a Plaza Vilca para conocer la producción local, acompañar a los emprendedores y disfrutar de un paseo pensado para toda la familia.