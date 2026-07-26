Gran cierre del programa Vacaciones con Chulo en Alto Comedero

El Multiespacio El Alto fue el punto de encuentro para el cierre del ciclo de invierno. Con una oferta variada que incluyó música y juegos, el evento buscó fortalecer la participación comunitaria de vecinos y sus familias. La jornada se desarrolló con entrada libre y gratuita para todo el público que se acercó al predio ubicado en la avenida Snopek.

El subdirector general de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Sergio Chacón, destacó la importancia de la jornada y el alcance que tuvo la iniciativa durante todo el receso invernal. El funcionario señaló, “llega al final este tremendo programa que hemos dado en llamar Vacaciones con Chulo, que se ocupó precisamente de trabajar con propuestas para todo el público durante las vacaciones de invierno”. Según su visión, el éxito se reflejó en los diversos “hechos artísticos presentados en los centros culturales de la ciudad” con una gran convocatoria.

En cuanto al balance general de las semanas de actividad, Chacón lo calificó como absolutamente positivo por ser “una de las propuestas con mayor respuesta dentro de la oferta de la Municipalidad”. Respecto a lo que se vio en el escenario durante la jornada de clausura, explicó que fue “un cierre con danza, baile popular, música y, por supuesto, juegos para los chicos con divertidas actividades como el pintacaritas; fue un resumen de lo que fue todo el programa a lo largo de los días de vacaciones”. Finalmente, invitó a la comunidad a seguir las redes sociales oficiales para mantenerse informados sobre las permanentes propuestas culturales de la dirección.

Por su parte, la coordinadora del Centro Cultural Jorge Accame, Micaela Guaymás, brindó detalles sobre las actividades que se mantuvieron en simultáneo en otros espacios de la ciudad más allá del evento central. En este sentido, detalló que en el Centro Cultural Jorge Acame “se llevó a cabo un taller internacional con Diarra Condé, maestro de la persecución y de danzas afroguineana, y otras actividades específicas que forman parte de la agenda de invierno que busca integrar ritmos y aprendizajes internacionales para los vecinos”.

Guaymás también hizo hincapié en el éxito que tuvo el inicio del programa y la excelente recepción del público jujeño desde el primer día. La coordinadora recordó con satisfacción que “la apertura de Vacaciones con Chulo, hecha en la Glorieta, tuvo más de 200 personas, así que estamos muy felices”. Además, celebró que las condiciones climáticas mejoraran notablemente durante la tarde del cierre, permitiendo que las familias se acercaran de forma progresiva para disfrutar de los espectáculos en vivo y las muestras de danza hasta la caída del sol.