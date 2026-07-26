Vacaciones. Alto Comedero: finalizaron las actividades recreativas invernales en el Centro Integral con gran participación

Las propuestas deportivas, recreativas y artísticas reunieron a niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo los espacios de encuentro y participación comunitaria

Con una amplia participación de niñas, niños, adolescentes y familias, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, realizó el cierre de las actividades recreativas invernales en el Parque Acuático de Alto Comedero. La propuesta promovió espacios de encuentro y recreación durante el receso escolar.

Durante las distintas jornadas, las y los participantes disfrutaron de stands con juegos para todas las edades, actividades artísticas, pintura creativa y talleres de elaboración de bijouterie, generando espacios de participación, aprendizaje y convivencia.

En paralelo, se desarrolló un torneo relámpago de fútbol destinado a adolescentes, que reunió a diez equipos de las ramas femenina y masculina, fortaleciendo el deporte como herramienta de integración y participación comunitaria.

El director general de Desarrollo Comunitario, Martín Nieto, destacó que estas acciones responden al trabajo territorial que impulsa el Ministerio de Desarrollo Humano junto al Gobierno de Jujuy para fortalecer el vínculo cotidiano con las familias de Alto Comedero.

Al realizar un balance de la iniciativa, señaló que la convocatoria superó las expectativas. «La respuesta de los niños y de los vecinos del barrio Túpac ha sido amplia», expresó.

Asimismo, remarcó que el Centro Integral permanece abierto durante todo el año para acompañar a la comunidad. «Estamos muy contentos y a disposición de todos los vecinos de Alto Comedero para acompañarlos. El objetivo es que la comunidad sepa que las puertas del Centro Integral están abiertas de manera permanente para el encuentro de toda la familia», afirmó.