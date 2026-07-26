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Información. La convocatoria al paro atribuida a ADEP carece de legitimidad estatutaria

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La convocatoria al paro atribuida a ADEP carece de legitimidad estatutaria

El Gobierno de Jujuy comunica que la decisión atribuida al sindicato no fue dispuesta por los órganos estatutariamente habilitados para convocar medidas de fuerza.

El Gobierno de Jujuy informa a los docentes que la convocatoria a un paro de 72 horas atribuida a la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) no fue dispuesta por los órganos estatutariamente habilitados para convocar medidas de fuerza.

En el actual proceso de normalización institucional del sindicato, no existe una Comisión Directiva en funciones ni se ha convocado al Congreso Extraordinario Provincial, órganos a los que el Estatuto de ADEP atribuye la facultad de disponer medidas de acción directa.

Por lo tanto, las personas que se presentan como delegados escolares o zonales no tienen atribuciones estatutarias para convocar un paro en representación de la entidad sindical.

El Gobierno advierte que la adhesión a una medida de fuerza que no haya sido convocada por los órganos competentes podrá generar las consecuencias administrativas que correspondan conforme a la legislación vigente.

La Provincia ratifica su compromiso con la legalidad, el respeto institucional y el diálogo dentro del marco de las normas vigentes.

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