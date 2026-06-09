Propuesta. La Orquesta Sinfónica de Jujuy inaugura su temporada con el concierto «La voz de la tierra»

El primer concierto de la temporada se realizará este viernes en el Teatro Mitre, con entrada libre y gratuita y la participación especial de Noelia Gareca.

La Orquesta Sinfónica de Jujuy presentará este viernes su Concierto N° 1, “La voz de la tierra”, una propuesta artística que marcará el inicio de una nueva temporada musical y que reunirá en el escenario del Teatro Mitre obras de destacados compositores del repertorio universal junto a la participación especial de la cantante jujeña Noelia Gareca.

El espectáculo se llevará a cabo el viernes 12 de junio, a las 21:30 horas, en la Sala Mayor del Teatro Mitre, con entrada libre y gratuita, reafirmando el compromiso de acercar la música sinfónica a toda la comunidad.

El programa incluirá la interpretación de “El Amanecer”, perteneciente a la Suite Peer Gynt N° 1 de Edvard Grieg; la Sinfonía N° 6 en Fa Mayor “Pastoral”, de Ludwig van Beethoven; y “Canciones de un caminante”, de Gustav Mahler, obra que contará con la participación de Noelia Gareca como solista invitada.

El director de la Orquesta Sinfónica de Jujuy, Bruno Romero, destacó la importancia de esta primera presentación del año e invitó a la comunidad a acompañar una propuesta que busca generar un encuentro entre la excelencia artística y el público jujeño.

Las entradas podrán retirarse en la boletería del Teatro Mitre, ubicada en Alvear 1009, a partir de dos horas antes del inicio de la función.