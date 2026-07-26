Festividad. Sadir acompañó la tradicional Feria de la República de Santa Anita en Alto Comedero

El gobernador Carlos Sadir participó de la 19° edición de la tradicional celebración, que reunió a vecinos, emprendedores y adultos mayores en el CPV Santa Ana.

El gobernador Carlos Sadir participó este domingo de la 19° edición de la tradicional Feria de la República de Santa Anita, realizada en el Centro de Participación Vecinal (CPV) Santa Ana del barrio Alto Comedero, donde compartió la jornada con vecinos, emprendedores y adultos mayores.

La propuesta, organizada por la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, reunió una amplia muestra de miniaturas, producciones artesanales y expresiones artísticas, en el marco de una celebración que cada 26 de julio rinde homenaje a Santa Ana, patrona de los trabajadores, los mineros y las mujeres embarazadas.

La denominada «República de Santa Anita» constituye una de las tradiciones más representativas de la provincia, donde los participantes exhiben y comercializan objetos en miniatura como expresión de fe, creatividad y esperanza de prosperidad.

Durante el recorrido, Sadir dialogó con los expositores y vecinos que participaron de la feria, interiorizándose sobre los trabajos realizados y el significado que esta celebración tiene para la comunidad.

En ese marco, el mandatario destacó la importancia de acompañar una festividad profundamente arraigada en la identidad jujeña. «Es un gusto estar presente en esta tradicional celebración de Santa Anita. Siempre me gustó venir y acompañarlos», expresó.

Asimismo, valoró el crecimiento sostenido de la feria y el trabajo que realizan quienes participan de ella. «Año tras año vemos cómo crece la cantidad de stands y la capacidad de nuestros emprendedores para mostrar todo lo que producen», señaló.

Finalmente, resaltó el rol que cumple el CPV Santa Ana como espacio de formación y desarrollo comunitario, al señalar que allí se dictan cursos de oficios cuyos resultados pueden apreciarse en la feria. «Es un gusto venir y ver cosas tan lindas que hacen para vender», concluyó.

También participaron de la actividad el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; funcionarios provinciales y municipales; personas mayores del CPV Santa Ana y vecinos del sector.