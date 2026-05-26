Con un imponente marco se realizó la Marcha Histórica Belgraniana

La marcha partió desde la intersección de calles Senador Pérez y Belgrano, sitio histórico donde el General Manuel Belgrano pernoctó durante su estadía en la provincia. La misma contó con la participación del Presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y Presidente del Instituto Belgraniano, Dr. Gastón Millón, autoridades provinciales y municipales, instituciones tradicionalistas, Veteranos de Malvinas, efectivos de la Policía de la provincia, integrantes del Ejército Argentino, más numerosos vecinos que se sumaron a la importante actividad.

La columna llegó hasta el atrio de la Iglesia Catedral, donde se realizó la bendición de los símbolos patrios. Posteriormente, la marcha continuó su recorrido por las calles Sarmiento, San Martín, Canónigo Gorriti y Belgrano hasta arribar al Cabildo Histórico. En ese lugar, Joaquín Carrillo, del Instituto Belgraniano, realizó una reseña sobre la importancia histórica y patriótica del evento, destacando el legado Belgraniano y el valor de mantener vivas las tradiciones nacionales.

Al respecto, el Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, expresó: “Estamos felices con esta Marcha Cívico Belgraniana, quiero agradecer a las diferentes instituciones que participaron como el Ejército Argentino, Policía de la provincia, Asociación civil “La Gauchita”, Federación Gaucha, Asociación Gaucha, Veteranos de Malvinas, pero sobre todo, a la cantidad de gente que nos acompañó y que se fue plegando a lo largo de la marcha”. Y continuó: “Esto es un claro signo de patriotismo que llevó a Jujuy a ser quien sostuvo toda la lucha de la Independencia en el norte, ese espíritu todavía está acá”.

“Es fundamental revalorizar las fiestas patrias, como allá en 1812, en ese momento se festejó el 25 de Mayo para levantar el ánimo de la población. Creo que también ahora sirve mucho para eso y el saber de dónde venimos, y entender que los que dejaron todo por nosotros y por la libertad merecen ser homenajeados, pero sobre todo imitados para seguir buscando un país pujante, creciente, en unión, libertad, igualdad, creo que es hora que nos encontremos un poco más”, añadió Gastón Millón.

Finalmente, Millón destacó: “Estoy totalmente de acuerdo con respecto de lo que dijo el secretario de cultura de la provincia, José Rodríguez Bárcena, de festejar los 25 de Mayo como en 1810 en Buenos Aires, 1812 en Jujuy con la bendición de la Bandera y 1813 con la entrega de la Bandera de la Libertad Civil”.

Por su parte, el Concejal Gustavo Martínez manifestó: “Es una celebración muy cercana al sentimiento de los jujeños, para nuestro patriotismo, nuestra cultura Belgraniana, es muy emotivo ver la participación de los vecinos de la ciudad que se acercaron a Plaza Belgrano, conmueve si tenemos en cuenta que este 25 de Mayo es una fecha especial para todos”.