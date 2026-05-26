Municipio capitalino participó del Encuentro de Responsabilidad Fiscal y destacó la transparencia y el compromiso institucional

En el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo de Jujuy se llevó a cabo el “Encuentro de Responsabilidad Fiscal en Municipios”, con la participación del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; funcionarios provinciales y municipales, comisionados municipales, legisladores y representantes de distintos organismos. En representación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se destacó la importancia de la transparencia, el cumplimiento normativo y la correcta rendición de cuentas como pilares fundamentales de la gestión pública.

En el marco de la jornada, la secretaria de Hacienda del municipio, Agustina Apaza, reafirmó el compromiso de la gestión municipal “con la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos”.

En este sentido, señaló que “el municipio forma parte activa de los espacios de articulación vinculados a la actividad fiscal provincial, trabajando de manera coordinada en el cumplimiento de las políticas y lineamientos establecidos en materia económica y financiera”.

Asimismo, remarcó que desde el área de Hacienda “se impulsan medidas orientadas a garantizar la sostenibilidad y viabilidad de las políticas fiscales, promoviendo una administración ordenada y responsable de los fondos públicos”.

Finalmente, la funcionaria municipal sostuvo que “el objetivo es continuar fortaleciendo una gestión transparente, con cuentas claras y equilibradas, entendiendo que los recursos administrados pertenecen a los ciudadanos y deben manejarse con responsabilidad y compromiso institucional”.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del gobernador Carlos Sadir, quien destacó que “este tipo de encuentros resultan fundamentales porque abordan el manejo de la cuestión pública, las cuentas del Estado y la administración responsable de los recursos”. Además, advirtió que “toda gestión pública debe estar abierta al control ciudadano, garantizando el acceso a la información y el cumplimiento de las normativas vigentes”.

En ese marco, Sadir resaltó la importancia de la articulación entre municipios, provincias y organismos estatales para mejorar los sistemas de información, las presentaciones periódicas y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, promoviendo así una mayor confianza y responsabilidad en la administración pública.

La mesa de disertaciones estuvo coordinada por la licenciada Patricia Farah, quien abordó la temática “El régimen de responsabilidad fiscal en municipios”. Posteriormente, el contador público nacional Leonardo Pistone expuso sobre “El proceso de evaluación de reglas fiscales municipales: ¿Por qué un régimen de responsabilidad fiscal?”. Finalmente, se presentó un informe y un espacio interactivo a cargo de la Dirección Provincial de Gestión Provincia-Municipios.

Nota audiovisual: https://youtu.be/c-FLv4rM5Dc