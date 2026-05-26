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Taller gratuito sobre prevención de delitos virtuales para adultos mayores

Jujuy

Con el objetivo de brindar herramientas para el uso seguro de las tecnologías y prevenir distintos tipos de fraudes, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante el taller “Prevención de Delitos Virtuales”, destinado principalmente a adultos mayores, aunque abierto a personas de todas las edades.

La capacitación se realizará el próximo lunes 1 de junio, a las 11 horas, en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, ubicada en avenida Cafrune 1561, y estará a cargo del licenciado Agustín Carabajal.

Durante el encuentro, los participantes podrán aprender sobre prevención de estafas telefónicas y virtuales, robo de identidad, protección de datos bancarios y seguridad en WhatsApp, incorporando herramientas prácticas para desenvolverse de manera más segura en entornos digitales.

La propuesta es gratuita y busca generar conciencia sobre las distintas modalidades de engaño que circulan actualmente a través de llamadas telefónicas, redes sociales y aplicaciones de mensajería, afectando especialmente a adultos mayores.

Desde la organización invitaron a vecinos y vecinas a sumarse a esta jornada informativa y preventiva. Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3885137054 o 3884382950.

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