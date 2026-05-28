Bernis acompañó el inicio de la zafra 2026 en La Esperanza

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, acompañó al gobernador Carlos Sadir y a directivos del Grupo Budeguer en el acto de inicio de la zafra 2026 del Ingenio La Esperanza, uno de los complejos agroindustriales más importantes del norte argentino.

La actividad se realizó en las instalaciones del ingenio y contó con la presencia de funcionarios provinciales, legisladores, intendentes, productores cañeros, trabajadores y representantes de distintos sectores vinculados a la actividad productiva e industrial.

Participaron del acto los directivos del Grupo Budeguer, Luis Budeguer y Sebastián Budeguer; los diputados provinciales Santiago Jubert, Patricia Ríos, Gisel Bravo, Mario Lobo, Iván Poncio, Adelma Torres y Alejandra Mollón; el ministro de Gobierno, Normando Álvarez García; el ministro de Ambiente, Leandro Álvarez; el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles; la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; el intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo; el jefe comunal de La Esperanza, Ramón Carrizo; y el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Gabriel Miranda.

También estuvieron presentes integrantes del directorio del Grupo Budeguer, personal administrativo y operativo del ingenio, productores, contratistas, representantes de entidades bancarias y referentes de instituciones públicas y privadas.

Durante la jornada, Bernis destacó el crecimiento sostenido que experimentó el Ingenio La Esperanza a partir de inversiones privadas orientadas a fortalecer la producción y la infraestructura industrial.

El crecimiento de la producción significa más trabajo, más movimiento económico y más oportunidades para muchas familias jujeñas, expresó el vicegobernador, al tiempo que valoró el compromiso de las empresas que continúan apostando al desarrollo productivo de la provincia.

Asimismo, resaltó la importancia estratégica de la producción de azúcar, alcohol y bioetanol para la economía regional y nacional, y señaló que cada inicio de zafra representa una nueva etapa de expectativas y crecimiento para miles de trabajadores vinculados a la actividad.

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir felicitó al Grupo Budeguer por el crecimiento alcanzado en el Ingenio La Esperanza y destacó las inversiones realizadas en tecnología, producción y generación de empleo.

En ese marco, reafirmó el acompañamiento del Gobierno de Jujuy al sector productivo mediante políticas de reducción impositiva, obras de infraestructura y medidas orientadas a fortalecer la actividad industrial y el desarrollo regional.

A su turno, el gerente general del Grupo Budeguer, Luis Budeguer, expresó que el inicio de una nueva zafra simboliza el resultado del trabajo sostenido de productores, trabajadores y prestadores de servicios vinculados a la industria azucarera.

Además, indicó que el sector evolucionó incorporando nuevas unidades productivas vinculadas a la generación de energía y producción de etanol, y adelantó que la empresa proyecta superar durante esta campaña el récord de molienda alcanzado el año pasado.

Finalmente, el diputado provincial Santiago Jubert destacó que la recuperación del Ingenio La Esperanza representó uno de los grandes desafíos de la actual gestión provincial y remarcó el proceso de ordenamiento y crecimiento que permitió consolidar nuevamente al complejo como uno de los principales motores productivos del ramal jujeño.