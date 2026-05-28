Cabildo. Lanzaron la 7° edición del programa de formación federal «Gestión para el Desarrollo» en Jujuy

Dio inicio el ciclo del CFI a través del cual 21 jóvenes profesionales de Jujuy se formarán en favor del desarrollo productivo de la provincia.

El programa de formación federal «Gestión para el Desarrollo», impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con acompañamiento del Gobierno de Jujuy, presentó su séptima edición en el Salón Éxodo del Cabildo, oportunidad en la que estuvieron presente los 21 jóvenes profesionales que recibirán clases magistrales orientadas al desarrollo productivo de la provincia.

El programa incluye formación en infraestructura; logística; estructura productiva argentina y políticas de desarrollo, con su abordaje local a través de paneles provinciales, agregando durante el proceso intervenciones en instituciones de carácter público y privado “para el enriquecimiento e intercambio de experiencias en territorio”, explicó el titular del CFI en Jujuy, Marcelo Abraham.

Asimismo, destacó “el apoyo y continuidad por séptimo año consecutivo” del Gobierno provincial, afirmando que se trata de “un Estado con una gran visión de futuro que apoya la formación constante”.

Abraham recordó que durante estos años del programa “Jujuy ganó en 3 oportunidades la distinción a mejor proyecto federal”, enfatizando en este sentido “la calidad y compromiso de nuestros profesionales”.

A su turno, el referente territorial del Consejo Federal de Inversiones para la provincia de Jujuy, Ponciano Potes, remarcó la importancia de “apostar y acompañar” la formación continua para generar políticas públicas de alto impacto.

Finalmente, el legislador provincial Adriano Morone, quien formó parte del panel inaugural, hizo especial énfasis en “el beneficio de la formación constante para el desarrollo de propuestas relacionadas a las economías regionales”.

“La articulación público-privada es uno de los motores para el crecimiento económico”, expresó Morone, ponderando el rol del Estado provincial como “promotor de desarrollo y puntos de consenso”.