Conmemoración. El gobernador encabezó el acto por el Día Nacional del Ceremonial y Protocolo

La ceremonia se desarrolló en la explanada de Casa de Gobierno y reunió a autoridades provinciales y representantes de Ceremonial y Protocolo de toda la provincia.

El gobernador Carlos Sadir presidió el acto conmemorativo por el Día Nacional del Ceremonial y Protocolo, realizado en la explanada de Casa de Gobierno con la participación de autoridades provinciales, representantes de las áreas de Ceremonial y Protocolo de los distintos ministerios, organismos y delegaciones del interior de Jujuy.

La fecha recuerda la emisión del “Primer Reglamento Protocolar” de 1810, firmado por Mariano Moreno, considerado un antecedente fundamental para la organización ceremonial en el país.

La ceremonia comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera Nacional de la Libertad Civil. Posteriormente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música de la Policía de la Provincia “Tacita de Plata”, y el acto concluyó con una liturgia religiosa a cargo del monseñor Víctor Acchura, vicario general de la Diócesis de Jujuy.

En ese marco, el subdirector de Ceremonial y Protocolo de Casa de Gobierno, Rodrigo Rojas, agradeció el acompañamiento del mandatario provincial y destacó la presencia de los representantes del área provenientes de distintos puntos de la provincia.

Asimismo, sostuvo que “siempre es bueno recordar” la importancia de la fecha y valoró el compromiso y la predisposición de quienes integran las áreas de Ceremonial y Protocolo del interior.

Además, alentó a sus colegas a continuar capacitándose para fortalecer el trabajo cotidiano y optimizar la organización de las actividades institucionales. “La planificación de una actividad siempre debe estar a la altura de la circunstancia”, concluyó.La ceremonia se desarrolló en la explanada de Casa de Gobierno y reunió a autoridades provinciales y representantes de Ceremonial y Protocolo de toda la provincia.