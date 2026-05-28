El GAM 5 y el municipio invitan a carreras de 2, 5, 10 y 21kms

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en conjunto con el Grupo de Artillería de Montaña 5, invita a toda la comunidad a participar de la Carrera Aniversario “Los Changos del 5to”, una propuesta deportiva y recreativa que se desarrollará este domingo 31 de mayo y que contará con distintas categorías competitivas y participativas. La competencia tendrá recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros, para la cuales, los interesados deberán inscribirse en la página web oficial, además de una categoría participativa de 2 kilómetros pensada para toda la familia, promoviendo hábitos saludables, el deporte y la integración comunitaria.

En este marco, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó la importancia de este tipo de eventos deportivos y expresó, “es un deporte que ya está impuesto en nuestra ciudad, en el que pueden practicar muchos jujeños todos los días, acompañando al GAM 5 en esta maratón que vamos a hacer el domingo con todo el apoyo de la Dirección de Deportes, y esperando la concurrencia habitual, que es masiva, a este tipo de evento, y agradeciendo, como siempre, la inquietud de las distintas instituciones en generar este espacio de hábitos saludables, deporte y de encuentro entre los vecinos”.

Por su parte, el teniente Dolsan, del Grupo de Artilleros de Montaña 5, brindó detalles organizativos y comentó, “se va a desarrollar este domingo 31 de mayo, a partir de 7.30 de la mañana, para la gente que ya se inscribió por la página web, vamos a comenzar con las acreditaciones, el sábado 30 de 15 a 18 horas”.

Asimismo, remarcó que las inscripciones continúan habilitadas y señaló, “invitamos a la población, las inscripciones siguen abiertas por la página de Sportmetric, allí van a encontrar todo el detalle del evento. Pero, en resumen, es un trail que últimamente ha tomado mucha popularidad, vemos gente entrena y gusta del deporte, entonces esto va destinado para ellos”.

En cuanto a las modalidades, explicó, “este año también va a estar la categoría participativa, que son de 2 kilómetros, no es necesario inscribirse por la página, sino que lo hace directamente esa mañana en el GAM 5, y el resto de las categorías que son competitivas, de 5, 10 y 21 kilómetros, sí realizan la inscripción por la página de Sportmetric”.

A su turno, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, valoró el trabajo articulado entre el municipio y el GAM 5, afirmando, “este tipo de actividades convoca un montón de gente, y en esta ocasión ya es el segundo año consecutivo que venimos trabajando junto al GAM 5, se implementó la modalidad ahora de 21 kilómetros, además de 5 y 10 kms y la participativa de 2km”.

También la directora de Inclusión y Deportes, Mariel Sadir, resaltó la importancia de la categoría participativa y la inclusión familiar en el evento, “este es el segundo año que la categoría 2 K arranca de la mano del GAM 5, así que más que felices de continuar participando, en un principio estaba más bien destinada a personas con discapacidad, pero al ver la gran concurrencia el año pasado, hemos abierto la convocatoria para toda la familia, adultos mayores, adolescentes, niños”.

Además, agregó, “es una actividad muy oportuna también para para difundir todas las actividades que se hacen en la Dirección General de Deportes y, sobre todo, el running, que suma a todas las familias, 8 de la mañana ya pueden estar en el GAM con ropa cómoda o su botellita de agua, y dispuestos a recorrer un circuito súper ameno y divertido”.

Finalmente, Sergio Chiveta, de la Dirección de Deportes, explicó algunas características del circuito trail y recomendó precaución a los participantes de las categorías más extensas, “estoy ayudando a los miembros del GAM 5 con la marcación del trail, si bien no llegamos a tener obstáculos precisos, como la pista de combate, sí tenemos obstáculos como el río, algunas bajadas importantes que hay que hacerlas con cuidado porque van a estar resbalosas, y sobre todo el cruce del río que va a estar un poco fresco esa hora. Esto es sobre todo para las categorías 10 y 21km, ya que la categoría 5km tiene algo de río, pero no tanto, y la gente que va a hacer la de 2 kilómetros no tiene que preocuparse por todo eso ya que es bastante amena y se lo puede hacer con facilidad”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Ttk9xgOhJtI