El intercambio de figuritas del Mundial vuelve al Centro Deportivo Municipal N°1”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a toda la comunidad a participar de una nueva jornada de intercambio de figuritas del Mundial, que se realizará este sábado 30 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el Centro Deportivo N°1, luego del gran éxito y la multitudinaria convocatoria alcanzada en el encuentro anterior.

La propuesta, impulsada desde la Dirección de Deportes y la Zona Gamer, volverá a convertir al espacio deportivo en un punto de encuentro para niños, jóvenes y familias, promoviendo la integración, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos familiares a través de una actividad que despierta entusiasmo en todas las edades.

En este sentido, Bárbara Benítez, responsable de la Zona Gamer, expresó, “este sábado 30 de mayo vamos a estar desde las 10 de la mañana con el intercambio de figuritas, y realizando también la figurita personalizada de cada uno de los chicos, que fue un éxito en la jornada anterior”.

Asimismo, destacó la importante participación registrada durante la primera edición de la actividad y agregó, “tuvimos muchísima convocatoria, no solo de chicos, sino los padres, había padres y madres que fueron a intercambiar en nombre de sus niños, así que, muy contentos”.

Durante la jornada, además del tradicional intercambio de figuritas, los asistentes podrán acceder nuevamente a la realización de figuritas personalizadas, una de las propuestas más celebradas por los participantes.

Desde el municipio invitaron a todas las familias a sumarse a esta iniciativa gratuita, que continúa consolidándose como un espacio de encuentro, diversión y participación para toda la comunidad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/bqpiR4bvPdY