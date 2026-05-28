Municipio y Fundación Aves fortalecen el trabajo conjunto para ampliar la Biblioteca Ambiental y promover nuevas acciones educativas

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, y la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, mantuvo una reunión con integrantes de la Fundación Aves para avanzar en proyectos conjuntos vinculados a la educación ambiental, la promoción de la lectura y las actividades relacionadas con la cultura de la paz.

Durante el encuentro se abordó la situación actual de la Biblioteca Ambiental que funciona en el ex Mercado Santa Rosa, ubicado en barrio General Arias, espacio que la Municipalidad pone a disposición de la institución desde hace varios años. Debido al crecimiento de la demanda y al importante material bibliográfico disponible, la Fundación planteó la necesidad de ampliar las instalaciones para brindar mejores condiciones a estudiantes, docentes e investigadores.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, explicó: “Hace muchos años que trabajamos junto a la Fundación Aves en distintas actividades vinculadas al ambiente y a la promoción de la paz. Actualmente cuentan con una biblioteca de más de 4.000 volúmenes, material único no sólo en la provincia sino también en la región, que es consultado por estudiantes universitarios, terciarios y escuelas. Ellos nos plantearon la posibilidad de utilizar un local contiguo que actualmente está desocupado, y por pedido del intendente vamos a analizar junto a la Secretaría de Gobierno la factibilidad de ceder ese espacio para ampliar el servicio que brindan”.

Asimismo, Muro destacó la voluntad de la gestión municipal de continuar fortaleciendo estos espacios de encuentro y aprendizaje. “El intendente considera fundamental recuperar y fortalecer los espacios de lectura. Más allá de las herramientas tecnológicas, es importante generar ámbitos donde las personas puedan encontrarse, estudiar y compartir conocimientos. Las bibliotecas cumplen un rol esencial en ese sentido”, afirmó.

Por otra parte, durante la reunión también se avanzó en la planificación de actividades conjuntas relacionadas con el Día Mundial del Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, y en futuras acciones vinculadas al Parque General Belgrano de Alto Comedero y a iniciativas de promoción de la paz.

Por su parte, Nancy García Molina, integrante de la Fundación Aves, valoró el acompañamiento permanente del municipio y explicó: “Estuvimos dialogando sobre la Biblioteca Ambiental que actualmente funciona en Coronel Arias y sobre la posibilidad de contar con un espacio físico más amplio. Esto permitirá que alumnos de escuelas primarias, secundarias, institutos terciarios y universidades con orientación ambiental puedan consultar nuestro material bibliográfico, ya que se trata de la única biblioteca ambiental de la provincia”.

Finalmente, García Molina remarcó la importancia del crecimiento de este espacio educativo: “Nuestro pedido es ampliar el lugar para que más jóvenes puedan acceder a una literatura muy especializada que venimos preservando desde hace muchísimos años. Estamos muy agradecidos por el acompañamiento de la Municipalidad y por la posibilidad de seguir trabajando juntos en beneficio de la comunidad”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/3QoxTeoLB18