Producción . Carlos Sadir acompañó el inicio de la zafra 2026 del ingenio La Esperanza

El gobernador Carlos Sadir participó del acto de apertura de la zafra 2026 del ingenio La Esperanza y ratificó la importancia de la actividad azucarera para la región y la provincia.

El gobernador Carlos Sadir participó del acto de inicio de la zafra 2026 del ingenio La Esperanza y reafirmó el acompañamiento del Gobierno de Jujuy al sector azucarero, resaltando su impacto en la generación de empleo y el desarrollo económico regional.

El acto se realizó en el complejo fabril ubicado en el departamento San Pedro, uno de los establecimientos históricos de la actividad azucarera en Jujuy. Como es tradición, la jornada comenzó con la Misa de Acción de Gracias y Bendición de Frutos, presidida por el padre Marcelo Valdivia.

En ese marco, Sadir destacó que el inicio de una nueva zafra representa “un momento especial” para la comunidad y para toda la actividad productiva vinculada al ingenio.

“Para nosotros la zafra es sinónimo de trabajo, esfuerzo y actividad, porque es una industria que año a año nos da grandes satisfacciones y genera empleo”, expresó el mandatario.

Asimismo, señaló que el sector atraviesa un contexto complejo, marcado por la caída del consumo y medidas nacionales que impactan sobre la industria, generando capacidad ociosa. Sin embargo, ratificó el respaldo del Gobierno de Jujuy al crecimiento del ingenio y de toda la cadena productiva.

“Con esfuerzo vamos a seguir apoyando a la actividad productiva del ingenio La Esperanza, que atravesó desafíos y hoy genera puestos de trabajo y, desde su producción, permite seguir mostrando al mundo lo que puede hacer Jujuy”, afirmó.

Por su parte, Sebastián Budeguer, integrante del directorio del Grupo Budeguer, se refirió a la situación actual del sector y remarcó la necesidad de fortalecer la competitividad de las economías regionales.

“Vemos hoy cómo cierran empresas que no pudieron competir y una crisis dramática, y no hace mucho tiempo La Esperanza vivía esa realidad. Esperamos que todos los sectores encontremos el camino de compartir esfuerzos y alcanzar mejores resultados que nos permitan ser viables, sustentables y competitivos en este nuevo mundo que vivimos”, sostuvo.

Finalmente, convocó a todos los actores vinculados al desarrollo del ingenio a redoblar esfuerzos durante la nueva campaña productiva.

Participaron también el vicegobernador Alberto Bernis; los ministros de Desarrollo Económico y Producción, Carlos Abud Robles; de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; y de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez; además de los intendentes de San Pedro, Julio Bravo, y de La Esperanza, Ramón Carrizo; legisladores provinciales y autoridades de las fuerzas de seguridad.