Fue presentado el sistema digital georreferenciado “MuniMap”

En el Salón de los Intendentes del edificio municipal “Dr. Raúl Alfonsín” fue presentado MuniMap, un nuevo sistema digital georreferenciado que permitirá acceder, de manera visual e interactiva, a la información sobre los servicios y prestaciones que brinda la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

El acto fue encabezado por el intendente, Raúl “Chuli” Jorge, junto al director de Informática, Carlos Vallespino, quien estuvo acompañado por el equipo técnico responsable del desarrollo de la plataforma. También participaron la secretaria de Hacienda, Agustina Apaza, y funcionarios municipales.

Durante la presentación, Carlos Vallespino explicó que MuniMap forma parte de una estrategia impulsada por el intendente para acercar información clara y accesible a los vecinos.

“Presentamos un nuevo sistema denominado MuniMap, que permitirá visualizar información de la Municipalidad de manera simple y accesible. Estamos trabajando en el desarrollo de herramientas que faciliten el acceso a los datos y mejoren la comunicación con los ciudadanos”, expresó.

El funcionario señaló que toda la información estará georreferenciada, lo que permitirá representar los datos sobre mapas digitales para optimizar su consulta y análisis. “Todos los datos serán georreferenciados. Estamos trabajando con ese objetivo, por eso el sistema se llama MuniMap. Esta herramienta nos permitirá realizar evaluaciones con datos concretos sobre distintos servicios, como el BEGU y otros beneficios que brinda la Municipalidad”, explicó.

Asimismo, destacó que la plataforma permitirá una mejor organización de la información y una mayor llegada a los vecinos. “La idea es organizarnos mejor, brindar información clara y que sea fácil de entender para todos los ciudadanos”, afirmó.

Vallespino adelantó además que MuniMap incorporará progresivamente información de todas las áreas municipales. “Todas las dependencias de la Municipalidad estarán contempladas en la plataforma y se irán incorporando por etapas, hasta alcanzar la totalidad de las áreas”, indicó.

Finalmente, explicó que el sistema contará con una parte de acceso público y otra de uso interno, destinada al resguardo de información sensible. “Una parte de la plataforma estará abierta a toda la comunidad y otra será de acceso restringido por contener datos sensibles. Sin embargo, el vecino podrá acceder a información de utilidad. Además, estamos trabajando en el sistema de Participación Ciudadana, que permitirá realizar votaciones de proyectos para toda la comunidad”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/LrW5tRMytYw