San Pedro honró a su Santo Patrono con la tradicional bendición de las Promociones 2026

La ciudad de San Pedro de Jujuy vivió una de las jornadas centrales de las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol con la tradicional bendición de las promociones 2026 de escuelas primarias y secundarias, una ceremonia que con el paso de los años se consolidó como uno de los momentos más representativos de la celebración religiosa y del calendario estudiantil de la ciudad.

Las actividades comenzaron en la plaza General Belgrano con el izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera Papal, a cargo de alumnos de distintos establecimientos educativos, acompañados por el vicegobernador Alberto Bernis; la diputada provincial Gisel Bravo; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Gabriel García; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Castro. También estuvieron presentes la ministra de Educación, Daniela Teseira, autoridades provinciales, municipales, educativas y de las fuerzas de seguridad.

Posteriormente, el párroco de la Parroquia San Pedro de Río Negro, presbítero Daniel Baca, presidió la ceremonia de bendición de las promociones, de la que participaron estudiantes, docentes y familias de San Pedro y localidades vecinas, antes del tradicional desfile de los egresados.

En ese contexto, el vicegobernador Alberto Bernis destacó el valor que tiene esta celebración por el lugar que ocupa la juventud dentro de las fiestas patronales. Señaló que, si bien todas las fiestas patronales son especiales porque honran al santo patrono de cada comunidad, «en San Pedro hay un evento único: la bendición de las promociones de nivel primario y secundario», lo que permite que los jóvenes «reciban la bendición de la Iglesia y el acompañamiento de todo el pueblo para que sigan estudiando y se sigan forjando».

Asimismo, consideró que la educación constituye uno de los pilares para el crecimiento de la sociedad y sostuvo que es necesario «seguir trabajando juntos Nación, Provincia y Municipio para fortalecer la educación pública», de manera que los estudiantes puedan desarrollar su proyecto de vida y construir un futuro con mayores oportunidades.

Por su parte, la diputada provincial Gisel Bravo resaltó que la bendición de las promociones ya forma parte de la identidad de las fiestas patronales sampedreñas. En ese sentido, afirmó que «ya se ha vuelto una fiesta tradicional de los jóvenes», porque reúne a las promociones de toda la ciudad en una jornada que, según expresó, «nos reúne a todos los sampedreños».

La legisladora también puso de relieve el impacto social y económico que genera la celebración. Explicó que, además de brindar un espacio a los emprendedores, el municipio permite que las promociones comercialicen sus productos para recaudar fondos destinados a la Cena Blanca, por lo que consideró que «involucrar a los jóvenes es fundamental», ya que la propuesta fortalece el sentido de pertenencia y el compromiso de los estudiantes con la comunidad.

A su turno, el presbítero Daniel Baca invitó a vivir las fiestas patronales desde la fe y recordó que el himno de San Pedro Apóstol expresa que «la ciudad está de fiesta porque Dios la eligió para ser casa de Pedro y casa de Dios», un mensaje que, según indicó, refleja el espíritu con el que la comunidad celebra esta fecha.

El sacerdote explicó además que, en el marco del Año Juvenil Vocacional 2026, la Iglesia propone una especial cercanía con las nuevas generaciones porque «los jóvenes son el tesoro de una sociedad y de una familia», y sostuvo que el ejemplo de San Pedro Apóstol invita hoy a «acompañarlos, promoverlos y animarlos para que desarrollen todas sus capacidades».

Finalmente, Baca destacó que la bendición de las promociones representa un momento de profundo significado para quienes concluyen una etapa de su formación. Precisó que la comunidad acompaña a los estudiantes con una oración por «los nuevos desafíos que comienzan en la escuela secundaria, el nivel terciario o la universidad», antes del tradicional desfile de las promociones por las calles de la ciudad, una de las actividades más convocantes de las fiestas patronales sampedreñas.