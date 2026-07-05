Dirección Provinicial de Arquitectura. Obras de renovación del Polideportivo 308 Viviendas de Alto Comedero, en detalles finales

Las obras en el Polideportivo transitan los últimos detalles: pintura y limpieza. El trabajo desde Arquitectura sobre espacios para el deporte no cesa.

La Dirección Provincial de Arquitectura (DPA) del Ministerio de Infraestructura (MISPTyV) avanza hacia la culminación de las obras de puesta en valor del Polideportivo 308 Viviendas, en Alto Comedero. La intervención permitirá que vecinos y vecinas cuenten con un espacio renovado para el deporte, la cultura y el encuentro en general, disminuyendo las condiciones que antes no propiciaban un espacio seguro.

La ejecución del proyecto se da en el marco del Plan de Mejoras en Clubes Deportivos y Espacios Recreativos, una iniciativa de la DPA, a cargo de Horacio Calsina, para fortalecer los espacios destinados al deporte, la recreación y la integración social en distintos puntos de la provincia, lo que es siempre celebrado por la ciudadanía habitante de los barrios.

Las tareas en el Polideportivo 308 Viviendas implicaron la restauración de la superficie de hormigón de la cancha y la reparación de tribunas. En materia de seguridad, se realizó el retiro del antiguo cercado y la ejecución de un nuevo cierre perimetral, hasta completarlo.

Asimismo, el equipamiento deportivo fue renovado mediante el reemplazo de tableros de madera por nuevos tableros metálicos, de mayor resistencia y durabilidad.

El proyecto también comprendió la construcción de nuevas veredas perimetrales, una intervención que mejorará la circulación de vecinos y usuarios, especialmente durante los días de lluvia, para facilitar el acceso y desplazamiento por el sector. También se ejecutó una mejora integral del sistema de iluminación, tanto en el polideportivo como en el sector anexo de juegos infantiles, que también fueron acondicionados.

Al presente, la obra se encuentra en su instancia final, ultimando detalles que permitirán poner nuevamente a disposición de los vecinos este espacio completamente renovado.

La renovación de este polideportivo tiene un impacto trascendental en el barrio, que logra un espacio público con condiciones de seguridad óptimas, superando un estado que generaba inseguridad por las condiciones del terreno y antiguo equipamiento que, también, hubo ocasiones, era aprovechado para actos delictivos.

Vale destacar que estas obras en Alto Comedero se integran a las más de 50 previstas para este año en el Plan de Mejoras que despliega Arquitectura, y que, asimismo, se suman a las otras 50 ejecutadas en similar sentido en 2025.