El gobernador visitó la primera escuela de fútbol para niños y jóvenes con autismo

El gobernador Carlos Sadir recorrió las actividades de Inti Huara, un proyecto inclusivo que funciona en San Salvador de Jujuy y acompaña a niños y jóvenes con autismo a través del deporte.

El gobernador Carlos Sadir visitó la escuela de fútbol Inti Huara, la primera de Argentina destinada exclusivamente a niños y jóvenes con autismo, donde compartió una jornada con los alumnos, sus familias y el equipo de profesionales que impulsa este espacio de inclusión a través del deporte.

Durante el encuentro, el mandatario felicitó a los profesores y a las familias por el compromiso con la iniciativa y destacó el valor del trabajo que realizan. En ese marco, ratificó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia para fortalecer el proyecto y colaborar en su crecimiento.

«Es una actividad hermosa, donde los niños y las niñas comparten con sus familias y con los profesores en un entorno de aprendizaje e integración. Cuenten con nosotros para ayudarlos, porque es una propuesta única y queremos acompañarla», expresó Sadir.

Asimismo, sostuvo que el objetivo es trabajar para que la experiencia pueda extenderse a distintos puntos de la provincia, facilitando el acceso de más niños y jóvenes. «Queremos que sigan trabajando en Jujuy y que este proyecto pueda crecer también en el interior, con nuestro apoyo», afirmó.

Por su parte, el profesor Mariano Vera explicó que Inti Huara nació para responder a la necesidad de contar con actividades deportivas colectivas destinadas a personas con autismo, favoreciendo la socialización, la construcción de vínculos y el desarrollo integral mediante el fútbol.

La escuela recibe a niños desde los cinco años y a jóvenes de hasta dieciocho, organizados en grupos de acuerdo con sus edades. Las actividades se desarrollan todos los sábados, de 9 a 10 horas, en la cancha de El Potrero FC.

Vera indicó además que el equipo está integrado por profesores de Educación Física y un kinesiólogo, quienes trabajan de manera interdisciplinaria para promover hábitos saludables, mejorar aspectos posturales y estimular el movimiento, contribuyendo también a reducir el sedentarismo.

Finalmente, agradeció la visita del gobernador y el respaldo brindado a la institución. «Su presencia visibiliza el trabajo que venimos realizando y nos da la tranquilidad de saber que contamos con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia para seguir creciendo», concluyó.