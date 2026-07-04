Rigen los nuevos valores para la Licencia Nacional de Conducir

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa a la comunidad que, desde el 1 de julio de 2026, entraron en vigencia los nuevos importes para los trámites de la Licencia Nacional de Conducir, correspondientes a las distintas categorías y períodos de vigencia.

La actualización comprende las licencias de las clases Moto, B1, B2 y Profesional, además del trámite de duplicado.

Clase Moto

1 año: $27.900

2 años: $32.250

3 años: $38.100

4 años: $43.650

5 años: $52.500

Clase B1

1 año: $27.900

2 años: $38.100

3 años: $48.600

4 años: $58.350

5 años: $68.400

Clase B2

1 año: $32.850

2 años: $45.900

3 años: $59.700

4 años: $72.300

5 años: $85.500

Clase Profesional

1 año: $30.900

2 años: $38.100

3 años: $69.300

4 años: $88.500

5 años: $107.700

Duplicado de Licencia

$11.700

Los vecinos que deseen obtener por primera vez o renovar su Licencia Nacional de Conducir deberán solicitar previamente un turno de manera online ingresando al siguiente enlace:

https://turnos.sansalvadordejujuy.gob.ar/solicitudlicencia/formulario.aspx

Para iniciar el trámite es necesario contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y, en caso de renovación, también con la Licencia Nacional de Conducir.

Una vez enviada la solicitud, los datos serán verificados y, dentro de las 24 horas hábiles, el solicitante recibirá un correo electrónico informando si el turno fue aprobado, quedó pendiente o fue rechazado. En caso de no encontrar el correo en la bandeja de entrada, se recomienda revisar la carpeta de spam o correo no deseado.

Asimismo, el estado de la solicitud puede consultarse en cualquier momento ingresando a la opción “Consultar mi turno”, disponible en el sistema de turnos.

Quienes hayan gestionado un nuevo ejemplar del DNI por cambio de domicilio o modificación de datos personales deberán realizar un duplicado por cambio de datos, de manera que la información consignada en la Licencia Nacional de Conducir coincida con la del documento de identidad.

En caso de no poder asistir al turno asignado, el vecino deberá informar su inasistencia con al menos 24 horas de anticipación, comunicándose al teléfono 388 443-8081, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 18 horas.

Quienes no notifiquen su ausencia quedarán inhabilitados por 30 días para solicitar un nuevo turno.

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se recuerda a los conductores la importancia de verificar la vigencia de su licencia y realizar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes y circular con la documentación correspondiente en regla.