El Municipio y el Colegio de Profesores de Historia de Jujuy firmaron un convenio para preservar y difundir la historia de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Colegio de Profesores de Historia de Jujuy “Prof. Manuel Omar Armas” suscribieron un Convenio Marco de Cooperación con el objetivo de promover, desarrollar y ejecutar acciones conjuntas de investigación, capacitación, difusión, preservación y puesta en valor de la historia de la capital jujeña.

Durante la firma del convenio, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de fortalecer la identidad local a partir del conocimiento de la historia y expresó, “tenemos una cuestión que nos destaca: nuestra geografía, nuestro paisaje, nuestra identidad, y la historia nos va llevando a hechos emotivos y trascendentes en la historia del país, no solo en época de la colonia y de la fundación, diría que con mucha vehemencia el tema de la historia de la independencia, de las luchas en el norte con Belgrano, con todo lo que aconteció en nuestra capital, con el General Arias, con tantas historias locales, tantas batallas, lucha y sangre, el Éxodo Jujeño, cuestiones que nos hace un pueblo diferente en el contexto nacional”.

Asimismo, el jefe comunal remarcó el compromiso institucional de preservar el patrimonio histórico de la ciudad, “entonces esta voluntad del municipio de poner en valor todas estas cuestiones con este convenio y con lo que está haciendo el Concejo Deliberante, que no solo recuerda a quienes protagonizaron hechos, sino que están rescatando la historia de aquellos hombres como el profesor Armas, que han trabajado profundamente con su enseñanza de la historia en los colegios y en los institutos”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, recordó el trabajo conjunto desarrollado con el Colegio de Profesores de Historia y señaló, “en el marco de los festejos por el Día del Historiador, vino la gente del Colegio de Profesores de Historia, colegio llamado ‘Profesor Manuel Armas’, hicimos entrega de la ordenanza del año 2022, mediante la cual se impone el nombre ‘Profesor Manuel Armas’ a una calle en nuestra ciudad, uno de los grandes impulsores de la historia. Nosotros entendemos, como bien dijo el intendente, que es parte de nuestra identidad, y tengo la satisfacción de ver que de a poco esto va creciendo, volvemos a interesarnos por la historia, volvemos a revalorizar a personajes de nuestra historia, como el mismo General Arias, y todo dentro de nuestra ciudad huele historia”.

En ese sentido, agregó, “nosotros tenemos que buscar profundizar esto y, sobre todo, entender que está vinculado con la cultura, con el mismo turismo, con el arte, es parte de Jujuy”.

A su turno, la presidenta del Colegio de Profesores de Historia de Jujuy, Anahí Silvana Gareca, valoró la concreción del convenio y sostuvo, “estamos celebrando un convenio con el municipio en pos de desarrollar capacitaciones, todo lo que tenga que ver con la enseñanza y la divulgación de la historia”.

Además, adelantó una de las primeras iniciativas que se impulsarán en el marco de este acuerdo, “nuestra primera tarea va a ser la de recopilar la historia de los intendentes, y, a partir de allí, a través de códigos QR, poder llegar a la comunidad desde un material más accesible, pero que siga teniendo el contenido histórico, que es lo que más nos interesa”.

El acuerdo establece una agenda de trabajo articulada entre ambas instituciones, con especial énfasis en la recuperación de la trayectoria histórica de los intendentes municipales y en la investigación y difusión de temáticas vinculadas a la historia política, social, cultural, educativa e institucional de San Salvador de Jujuy.

Nota audiovisual: https://youtu.be/sv6c-vok3DA