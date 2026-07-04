Vacaciones de invierno: el municipio invita a descubrir la ciudad con guiados turísticos gratuitos

En el marco del inicio de las vacaciones de invierno, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy pone a disposición de vecinos y visitantes una amplia agenda de guiados turísticos gratuitos que permitirán conocer los principales atractivos históricos, culturales, naturales y patrimoniales de la capital jujeña. Las propuestas, organizadas por la Dirección de Turismo, ofrecen recorridos accesibles, sin costo y sin necesidad de inscripción previa, brindando una oportunidad ideal para redescubrir la ciudad desde diferentes perspectivas.

Entre las opciones se encuentra el tradicional Guiado por el Centro Histórico, que se realiza de lunes a sábados a las 10 horas. El recorrido invita a transitar el corazón de San Salvador de Jujuy, recorriendo sus calles, plazas y edificios emblemáticos que fueron escenario de los principales acontecimientos que marcaron la historia de la provincia. Durante aproximadamente una hora y media, los participantes podrán conocer el patrimonio arquitectónico, la riqueza cultural y la identidad jujeña, visitando lugares como la Ex Estación de Trenes, el Museo de Bellas Artes Jorge Mendoza, el Colegio Nacional Nº 1, la Plaza Belgrano, el Cabildo Histórico, la Catedral Basílica, la Casa de Gobierno y el Salón de la Bandera. El punto de encuentro es la Oficina de Información Turística, ubicada en el Paseo de Artesanos (Av. Urquiza 450). Se recomienda asistir con agua y calzado cómodo. La visita no incluye el ingreso al Museo del Cabildo.

Otra de las propuestas es el Guiado por el Parque Xibi Xibi, que se desarrolla los lunes y miércoles a las 15 horas. Este paseo propone descubrir uno de los espacios naturales más representativos de la ciudad, recorriendo el entorno del río Xibi Xibi mientras se conocen relatos sobre los orígenes de San Salvador de Jujuy, leyendas locales, hallazgos paleontológicos y aspectos vinculados a la biodiversidad urbana. El recorrido incluye avistaje de aves, reconocimiento de flora nativa y visitas a espacios recreativos como el Puente Lavalle y el Anfiteatro Las Lavanderas. El punto de encuentro será el Puente Gorriti (Av. Hipólito Yrigoyen 45). Se recomienda llevar agua, gorra y calzado cómodo.

Los martes a las 15 horas será el turno del Guiado por el Cementerio El Salvador, uno de los sitios patrimoniales más importantes de la capital. Durante aproximadamente una hora, los asistentes podrán conocer la historia, el arte funerario y la arquitectura del cementerio más antiguo de la ciudad, recorriendo mausoleos históricos, vitrales, esculturas y sepulturas de gobernadores y personalidades destacadas de la provincia. Además, el circuito aborda la devoción popular reflejada en las tradicionales almitas milagrosas. El encuentro será en el acceso principal del Cementerio El Salvador, sobre avenida Almirante Brown esquina Ítalo Palanca. Se solicita utilizar calzado cómodo y mantener una actitud respetuosa durante toda la visita.

Para quienes buscan una experiencia diferente, todos los viernes a las 18 horas se realizará la Ruta de Leyendas y Fantasmas, un recorrido que invita a descubrir el lado más misterioso de San Salvador de Jujuy. A través de relatos, mitos, leyendas y antiguas creencias transmitidas de generación en generación, los participantes conocerán una mirada distinta del patrimonio y la memoria colectiva de la ciudad. El circuito comprende sitios emblemáticos como la Ex Estación de Trenes, el Colegio Nacional Nº 1, la calle San Martín, el Palacio de Justicia, el Hospital San Roque, la Casa de Gobierno, la Plaza Belgrano, la Catedral Basílica, Populorum Progressio, el Colegio del Huerto y la Escuela Normal. El punto de partida será la Oficina de Información Turística del Paseo de Artesanos (Av. Urquiza 450). Se recomienda asistir con abrigo durante la temporada invernal y calzado cómodo.