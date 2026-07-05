El Municipio promovió una jornada de prevención de ciberdelitos para adultos mayores

En el marco de las acciones de promoción y cuidado de las personas mayores, la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, realizó una charla informativa sobre prevención de ciberdelitos en las instalaciones del CPV “Combate de Alto Comedero”, con la participación de adultos mayores y vecinos interesados en la temática.

La jornada estuvo a cargo del Oficial Cruz Nicolás y del Agente Sulca Agustín, integrantes de la Agencia de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad, quienes brindaron información sobre las principales modalidades de estafas virtuales, el uso seguro de las redes sociales y las medidas de prevención necesarias para evitar fraudes digitales.

La propuesta generó un espacio de intercambio entre los participantes, quienes pudieron realizar consultas, compartir experiencias y recibir orientación sobre cómo actuar ante posibles situaciones de fraude.

Durante el encuentro, los disertantes explicaron cómo identificar intentos de engaño a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, además de compartir recomendaciones para proteger los datos personales, evitar el robo de información y realizar un uso responsable de las plataformas digitales.