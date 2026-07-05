Éxito en el Primer Encuentro de Natación para Adultos en el Natatorio Municipal

El Centro Deportivo N° 1 del Parque San Martín se convirtió en el escenario de un nuevo ⁰encuentro deportivo. El Natatorio Municipal “Guillermo Poma” recibió a nadadores adultos en una competencia que no solo puso a prueba su resistencia física, sino que también demostró la importancia de contar con infraestructuras adecuadas para el deporte invernal en la ciudad.

El subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, resaltó el valor estratégico de las instalaciones municipales frente a las inclemencias climáticas. Según Altea, la jornada permitió poner “a prueba nuestra pileta e infraestructura en un día tan frío”. El funcionario subrayó que, mientras otras actividades deportivas para jóvenes deben suspenderse por el clima, la pileta climatizada permite que los adultos de las escuelas municipales participen en esta “suerte de competencia y demostración para seguir fomentando el deporte”. Asimismo, adelantó que esta iniciativa servirá de base para futuras colaboraciones con otras escuelas de natación durante el mes de julio, el periodo más crudo del invierno.

Por su parte, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, calificó el evento como una “prueba piloto”, siendo la primera vez que se organiza un encuentro de este tipo exclusivamente con las escuelas de natación municipales. Hiruela explicó que el objetivo principal fue convocar a los nadadores mayores de edad para que pudieran “pasar una linda jornada, a divertirse, a pasarla bien y sobre todo a mostrar un poquitito lo que hacen durante la semana”. El funcionario expresó su optimismo respecto al crecimiento de esta propuesta, señalando que la intención es “que siga creciendo y en el futuro poder hacer uno abierto” a más participantes.

Finalmente, la profesora y coordinadora del evento, Alina Lello, brindó detalles técnicos sobre el desarrollo de la competencia. El encuentro contó con una participación activa de alumnos de los turnos mañana y tarde, abarcando categorías que fueron desde principiantes hasta niveles adelantados e intermedios. Lello detalló que los nadadores compitieron en diversos estilos: “se inscribieron en croll 50 m, espalda, pecho y ahora cerramos con mariposa”.

En cuanto a la convocatoria, la profesora informó que hubo un total de 35 inscriptos, con una asistencia efectiva de alrededor de 30 personas, lo que demuestra el gran interés, de una parte de los aficionados al deporte y la vida saludable, por la natación. Al igual que Hiruela, la docente reafirmó el compromiso de continuar con estos encuentros internos antes de dar el salto a una competencia abierta.