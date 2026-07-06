Acciones articuladas. «Hablemos de derechos»: el Consejo Provincial de Mujeres participó del Foro de la Educación No Formal

Se desarrolló una jornada de información mediante el taller «Hablemos de derechos» para la construcción de entornos más seguros e igualitarios

En el marco del 2° Foro “Desafíos de la Educación No Formal en Jujuy – 2026”, organizado por el Ministerio de Educación, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades desarrolló el taller “Hablemos de derechos”.

Esta jornada estuvo destinada a generar espacios de reflexión e intercambio de experiencias entre las y los participantes para fortalecer el acceso a derechos y promover una sociedad más igualitaria y libre de violencia por motivos de género.

Durante la actividad se abordó la importancia de conocer, ejercer y difundir los derechos como herramienta necesaria para identificar situaciones de violencia de género y conocer los dispositivos vigentes de asistencia ante casos de vulnerabilidad hacia mujeres y personas de la diversidad sexual.

A partir de una metodología participativa se propició el intercambio de saberes, prácticas más inclusivas, la construcción de vínculos basados en el respeto, la igualdad y la no discriminación acorde a los marcos normativos vigentes.

Asimismo, se destacó el rol de la educación no formal como un ámbito estratégico para complementar procesos educativos, fortalecer redes comunitarias y generar acciones de prevención frente a las violencias por motivos de género.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se reafirmó el compromiso de continuar impulsando tareas de sensibilización y formación en territorio, entendiendo que la promoción de derechos y el trabajo articulado entre organismos e instituciones permiten avanzar hacia una provincia con más igualdad, inclusión y libre de violencias.

Estuvo presente la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.