Alumnos de la Escuela N 438 El Labrador de Monterrico visitaron la Legislatura

La Legislatura de Jujuy recibió la visita de 71 alumnos de cuarto grado de la Escuela N 438 El Labrador de Monterrico, quienes recorrieron el recinto de sesiones y participaron de una jornada educativa destinada a conocer el funcionamiento del Poder Legislativo y el proceso de elaboración de las leyes. La delegación fue recibida por los diputados Patricia Ríos y Mario Lobo, quienes dialogaron con los estudiantes y respondieron las inquietudes planteadas en el marco del proyecto escolar «Ciudadanos del Mañana».

Durante la visita, los alumnos realizaron preguntas sobre la tarea legislativa, el rol de los diputados y el funcionamiento de la institución, demostrando un marcado interés por comprender el proceso democrático y el trabajo parlamentario.

Al finalizar la actividad, la diputada Patricia Ríos destacó la importancia de acercar la Legislatura a las nuevas generaciones y sostuvo que «como todas las visitas, la vivimos con mucha alegría y expectativas. Acercar el Poder Legislativo a la sociedad y que los niños conozcan cómo trabajamos e introducirlos en la vida democrática es un verdadero placer para nosotros».

Asimismo, resaltó el interés demostrado por los estudiantes y el compromiso del equipo docente al señalar que «los chicos nos sorprendieron porque llegaron preparados, con preguntas elaboradas previamente. Eso habla del gran trabajo del equipo docente. Todos participaron, se animaron a preguntar y eso hizo que la experiencia fuera muy enriquecedora para ellos y también para nosotros».

En ese sentido, afirmó que estas experiencias también fortalecen la tarea legislativa porque «es muy emocionante ver la expectativa que generan estas visitas y conocer lo que la sociedad espera de nosotros. Ese compromiso nos impulsa a seguir trabajando cada día desde la Legislatura».

La legisladora recordó además que la institución mantiene sus puertas abiertas para toda la comunidad e invitó a la ciudadanía a involucrarse en la construcción de propuestas para la provincia. «Una de las preguntas más lindas que hicieron los chicos fue qué podemos hacer por un Jujuy mejor. Esa es la misma pregunta que nos hacemos cada vez que pensamos un proyecto de ley. Por eso invitamos a toda la comunidad a visitar esta casa, que es la casa de todos, y también a participar a través de la plataforma digital de la Legislatura aportando ideas para construir un Jujuy mejor», concluyó.

Por su parte, la docente de cuarto grado «B», Ana María Singariello, explicó que la visita se realizó en el marco del proyecto pedagógico «Ciudadanos del Mañana», del que participaron alumnos de cuarto A, B y C. «Vinimos en el marco de un proyecto de viaje de estudio denominado ‘Ciudadanos del Mañana’, con alumnos de cuarto A, B y C. En total participaron 71 estudiantes», indicó.

La docente destacó que los alumnos «quedaron fascinados y asombrados. Fue una experiencia muy linda para ellos y muy importante porque desde la escuela trabajamos el conocimiento de las instituciones y el respeto por las leyes que se elaboran en este recinto». Asimismo, remarcó que «siempre les enseñamos que, además de los derechos, existen obligaciones como ciudadanos. Poder visitar la Legislatura y comprender cómo se elaboran las leyes fortalece todo lo que trabajamos en el aula».

Finalmente, Singariello agradeció «especialmente al personal de Ceremonial y Protocolo, que siempre nos recibe con mucha predisposición, y a los diputados por responder las preguntas de los chicos y hacer de esta visita una experiencia tan enriquecedora».

Tras la visita a la Legislatura, los estudiantes continuaron su recorrido educativo por otros espacios históricos de la capital jujeña, entre ellos el Salón de la Bandera y el Cabildo.