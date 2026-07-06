Sadir presentó la capacitación en «Gestión Constructiva de Conflictos» para profesores asesores de la FNE

La iniciativa articulada por Educación y Gobierno busca brindar herramientas de mediación ante problemáticas actuales, incluida la violencia digital.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, presidió el acto de apertura de la instancia de Formación en Gestión Constructiva de Conflictos en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). El proyecto, impulsado por el Ministerio de Educación a cargo de Daniela Teseira, está diseñado específicamente para los docentes asesores que acompañan a las juventudes en las diversas actividades de la tradicional celebración.

Durante su discurso, el mandatario provincial subrayó la importancia de adaptar el cuidado de los estudiantes a los contextos actuales.

«La fiesta de los estudiantes es para vivirla y disfrutarla, pero sabemos que los tiempos han cambiado y las situaciones que se presentan muchas veces no son tan sencillas», señaló Sadir, quien además valoró el rol fundamental de los profesores. «Necesitamos el compromiso de todos para que la FNE salga de la mejor manera», concluyó.

Por su parte, la ministra Daniela Teseira enfatizó la necesidad de abordar los inconvenientes de manera preventiva para evitar que escalen a situaciones complejas. El objetivo principal es «crear gestores que medien en todas las situaciones de conflicto que pudieran surgir» para garantizar un marco de «respeto y paz».

El trayecto formativo está estructurado en cinco módulos progresivos que combinarán contenidos teóricos, metodológicos y prácticos:

* Módulo 1: Conflicto y convivencia.

* Módulo 2: Comunicación y habilidades socioemocionales.

* Módulo 3: Herramientas de contención y primeros auxilios emocionales.

* Módulo 4: Violencia digital.

* Módulo 5: Técnicas de mediación y Acuerdos de convivencia institucional.

Con esta política pública, el Gobierno de Jujuy busca fortalecer el ecosistema escolar y comunitario, preparando a los educadores frente a los desafíos de la convivencia digital y emocional de los jóvenes en la festividad más importante de la provincia.