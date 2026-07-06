Economía popular. Con sabores y saberes de las cuatro regiones, regresa la Feria Campesina Pucará a la Vieja Estación

El tradicional encuentro de la economía popular se desarrollará el 9 y 10 de julio en el Centro Cultural Manuel Belgrano. Ofrecerá productos directos del productor al consumidor, artesanías y un patio de comidas ancestrales.

Los próximos 9 y 10 de julio, el Centro Cultural Manuel Belgrano (ex Vieja Estación) se convertirá una vez más en el epicentro de la identidad productiva de la provincia con la llegada de la Feria Campesina de las Cuatro Regiones. El evento, coordinado por el Movimiento Campesino Indígena Pucará, funcionará en el horario de 08:00 a 20:00 horas y cuenta con el apoyo estratégico del Gobierno de Jujuy y la Municipalidad de San Salvador.

Inocencia Zapana, referente de la organización, extendió una cálida invitación a toda la comunidad jujeña para sumarse a esta iniciativa que ya se consolidó como un pilar fundamental de la economía popular: “Invitamos a todos los jujeños a que se acerquen para ayudar a nuestros hermanos artesanos y productores”.

La feria se caracteriza por eliminar los intermediarios, permitiendo que la producción llegue directamente del productor a la mesa del consumidor. El mapa de la oferta refleja la enorme diversidad geográfica y cultural de Jujuy:

Además de la producción agrícola, el sector artesanal pisará fuerte con la exposición y venta de muebles de madera provenientes de Caimancito, trabajos en hierro y artículos de marroquinería de alta calidad.

Para esta edición, el patio de comidas promete sorprender a los visitantes con un despliegue de platos regionales preparados por cocineras tradicionales de la Puna y la Quebrada. Entre los platos destacados elaborados por las comunidades indígenas se encuentran el asado de cordero, estofados y la tradicional calapurca.

Como broche de oro para celebrar la jornada patria, durante la tarde-noche del jueves 9 de julio, el predio se vestirá de fiesta con diversos espectáculos artísticos en vivo para acompañar a las familias que se acerquen a recorrer los stands.