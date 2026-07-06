Deporte y patrimonio . El running se une al patrimonio jujeño en la 11° maratón «Las paredes cuentan»

Con circuitos certificados de 4K y 10K, la emblemática carrera de los arquitectos invita a recorrer la historia de la ciudad sobre el asfalto. Las inscripciones ya están abiertas.

En un esfuerzo conjunto por promover la salud y concientizar sobre la riqueza histórica local, la Secretaría de Deportes de la Provincia y el Colegio de Arquitectos de Jujuy presentaron oficialmente la 11° Edición de la Maratón “Las paredes cuentan”. El evento deportivo se llevará a cabo el próximo 9 de julio, con punto de encuentro a partir de las 8:30 horas.

La presentación oficial estuvo a cargo del titular de la Secretaría de Deportes de Jujuy, Luis Calvetti, junto a los arquitectos Marcela Pérez y Sebastián Granda, miembros del comité organizador del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy. Durante el anuncio, las autoridades destacaron el crecimiento sostenido de esta competencia que ya se ha convertido en un clásico del calendario deportivo jujeño.

La carrera contará con dos modalidades: una prueba de 4 kilómetros y otra de 10 kilómetros, ambas con un atractivo circuito urbano que conectará edificios de gran valor arquitectónico e histórico de la ciudad.

«Pretendemos poner en relevancia el valor del circuito que atravesará parte de la ciudad, pasando por edificios de valor histórico que queremos que sean reconocidos por la comunidad», explicó la arquitecta Marcela Pérez.

Asimismo, Pérez subrayó que la actividad busca comprometer a los vecinos en el cuidado y resguardo de los bienes patrimoniales de una forma «amigable y saludable», y resaltó un dato clave para los atletas de élite: el circuito se encuentra debidamente certificado y homologado, lo que permitirá a los corredores sumar puntos para el ranking de la federación.

Por su parte, Sebastián Granda se mostró optimista respecto a la respuesta del público: “Siempre tuvimos una buena convocatoria y esperamos darle continuidad a este evento que viene creciendo año tras año”.

Para quienes deseen sumarse a este desafío que une el deporte con la identidad jujeña, los datos clave a tener en cuenta son:

Los interesados podrán registrarse de manera virtual a través de los canales oficiales habilitados: la página del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy (https://arquitectosjujuy.org.ar/) y la plataforma SportMetric (https://sportmetric.net/app#/).