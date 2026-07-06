Operativos contra el narcotráfico: más de 6.600 dosis fueron retiradas de circulación

Los procedimientos se realizaron entre el 26 de junio y el 2 de julio en distintos puntos de la provincia. Como resultado, fueron detenidas 25 personas y se secuestraron de vehículos, celulares y otros elementos.

Como parte de las políticas de prevención e investigación del narcotráfico que impulsa el Gobierno de Jujuy, la Dirección General de Narcotráfico llevó adelante un importante despliegue operativo entre el 26 de junio y el 2 de julio, en un trabajo articulado con la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación.

Durante ese período se concretaron 18 procedimientos en distintos puntos de la provincia, que incluyeron controles preventivos en la vía pública, allanamientos en presuntas bocas de expendio, operativos con personal uniformado e intervenciones en el Servicio Penitenciario. Como resultado, fueron demoradas y detenidas 25 personas vinculadas a infracciones a la Ley Nacional N.º 23.737.

En el marco de estas acciones se secuestraron 1,204 kilogramos de clorhidrato de cocaína y pasta base, equivalentes a 6.026 dosis, además de 130,9 gramos de cannabis, lo que representa un total de 6.682 dosis de estupefacientes retiradas de circulación.

Asimismo, los procedimientos permitieron el secuestro de 30 teléfonos celulares, 9 balanzas de precisión, 2 automóviles y 2 motovehículos, elementos que habrían sido utilizados para la comercialización de sustancias ilícitas y que quedaron a disposición de la Justicia.

Estos resultados reflejan el trabajo sostenido y coordinado entre los organismos de seguridad y judiciales de la provincia para prevenir, investigar y desarticular redes vinculadas al narcotráfico, fortaleciendo las acciones destinadas a proteger a la comunidad y garantizar mayores condiciones de seguridad en todo el territorio provincial.