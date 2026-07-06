Vialidad descartó fallas estructurales en el puente sobre el río Chijra y avanza con los arreglos

Desde la DPV confirmaron que no hay fallas estructurales y que el incidente se debió a una filtración de agua. El tránsito ya fue rehabilitado con precaución en ambas manos.

Personal de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) trabaja contrarreloj en la recomposición del terraplén de aproximación del puente sobre la avenida Balbín, que cruza el río Chijra, luego de que una parte de la calzada cediera parcialmente al paso de un camión.

Para llevar tranquilidad a los vecinos y usuarios que transitan diariamente por la zona, el presidente de la DPV, Hugo Ponce, aclaró que la estructura del puente se encuentra en perfectas condiciones y descartó cualquier tipo de peligro de derrumbe.

“El puente está estructuralmente bien, no tiene ningún problema. Aparentemente, en ese terraplén de aproximación hubo filtración de agua, se licuaron los finos, quedó el hueco y asentó la loza”, explicó el funcionario respecto a las causas que originaron el bacheo.

Tras constatar y corroborar que ya no existen filtraciones de agua activas en el sector afectado, los operarios procedieron a picar la losa dañada. Actualmente, las tareas se concentran en la carga y compactación del suelo cedido, una etapa técnica necesaria para asegurar el terreno antes de volcar el nuevo paño de hormigón definitivo.

Respecto a la circulación vehicular, que se había visto interrumpida inicialmente, se liberó momentáneamente el tránsito en ambas manos. La circulación se realiza con regulación permanente del personal de tránsito municipal, utilizando el tramo del puente que va en dirección desde Bajo La Viña hacia el centro de la ciudad.

Se solicita a los conductores circular con extrema precaución por la zona de obras, mientras quienes se dirijan hacia los barrios Bajo La Viña, Alto La Viña e Higuerillas que eviten el sector y utilicen el puente Arias como vía alternativa.