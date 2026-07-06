Concurso infantil. El Museo del Cabildo lanzó un concurso de maquetas sobre el Éxodo Jujeño para niños

Niños de 9 a 12 años podrán recrear la gesta del Éxodo Jujeño en maquetas individuales. Las obras se reciben hasta el 19 de agosto.

Con el objetivo de revalorizar el Éxodo Jujeño entre las nuevas generaciones, el Museo El Cabildo abrió la convocatoria al concurso de maquetas «Nuestra Gesta Heroica», destinado a niños y niñas de entre 9 y 12 años. Las obras se reciben desde el 5 de julio y hasta el 19 de agosto en Belgrano 493, de 9 a 19 horas.

La propuesta invita a los participantes a representar de manera tridimensional lo aprendido en la escuela o lo observado en los objetos y pasajes históricos que exhibe el museo: hitos, personajes, el éxodo del pueblo, armamento, vestimenta o réplicas de piezas de la colección.

Según las bases, la participación es estrictamente individual y no se admiten trabajos presentados por escuelas u otras instituciones educativas, ni en forma colectiva ni en representación del establecimiento.

Las maquetas deben medir entre 30 x 30 x 30 centímetros como mínimo y 40 x 40 x 40 como máximo, y pueden realizarse con papel, cartón, cartulina, maple de huevos, cerámica, madera, plásticos, telas, goma eva, fieltro, lona, materiales reciclables como tapitas, botellas, CD’s y latas, además de porcelana fría, papel maché, yeso, pasta de modelar o cemento.

El primero y el segundo puesto recibirán una mochila escolar, un kit de materiales artísticos (porcelana fría, crealina, palitos de helado, fibrofácil y pinceles), un voucher de merienda en Cabra y un pasaje en el Tren Solar de la Quebrada, ambos para el niño y un adulto acompañante. El tercer puesto obtendrá el kit de materiales. Los tres ganadores tendrán además entrada sin cargo al Museo del Cabildo con un acompañante y un turno para que su grado escolar realice una visita al museo.