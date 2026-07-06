Festejos patrios. Festejos por el Día de la Independencia: la Plaza de las Batallas será escenario del jueves 9 de julio

Un concierto andino el 8 de julio y una tarde de música y danza el 9 celebrarán el Día de la Independencia, con entrada libre y gratuita.

Los festejos por el Día de la Independencia argentina tendrán su epicentro en la Plaza de las Batallas de San Salvador de Jujuy, con dos jornadas de espectáculos: un concierto andino el miércoles 8 de julio y una tarde de música, baile y tradición el jueves 9. Todas las actividades serán gratuitas.

El jueves 9 de julio, la Plaza de las Batallas será escenario de los festejos por el Día de la Independencia

La programación comenzará el miércoles 8 a las 17:30 con el concierto «Herederos de la Libertad – Los Caminos de la Independencia», que reunirá a la Orquesta Sinfónica Andina «Felipe Fidel Amante», la Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos de la Escuela Superior de Música y la Orquesta Andina de la Escuela Técnica N° 1 «Aristóbulo Vargas Belmonte».

El jueves 9, desde las 17, la celebración continuará en el mismo espacio con una tarde de música, baile y tradición. Actuarán el Ballet La Juventud Prolongada, el grupo Jujeños y Wara Calpanchay, y se compartirá chocolate caliente entre los asistentes.