Quebrada. Tren Solar: capacidad completa en los cuatro días del fin de semana largo de julio, con más de 1.100 pasajeros

Entre el 9 y el 12 de julio, el Tren Solar viajó al 100% de su capacidad los cuatro días, con 1.123 pasajeros en sus experiencias 180° y 360°.

El Tren Solar de la Quebrada cierra un fin de semana largo a pleno. Durante los cuatro días, las experiencias 180° y 360° alcanzaron capacidad completa en la totalidad de sus salidas, con 1.123 pasajeros recorriendo la Quebrada de Humahuaca en un fin de semana extendido que confirma el crecimiento sostenido en la demanda.

Cada jornada del fin de semana largo contó con cuatro salidas: dos correspondientes a la Experiencia 360° (Grupos A y B) y dos a la Experiencia 180° (Grupos Alfa y Beta), todas con capacidad completa. Este resultado del fin de semana largo de julio se enmarca en la campaña Gran Invierno, que impulsa la programación de invierno del Tren Solar en sus cuatro experiencias.

Con un promedio de más de 280 pasajeros por día y picos de 284 pasajeros el 11 de julio, la ocupación completa durante cuatro días consecutivos consolida al Tren Solar como uno de los productos turísticos de mayor demanda del norte argentino en esta temporada.

Este resultado no es un hecho aislado, sino la confirmación de una tendencia que el Tren Solar viene sosteniendo desde marzo de 2026. Durante los meses de abril, mayo y junio, las experiencias 180° y 360° operaron con una ocupación de entre el 80% y el 90% de su capacidad, un nivel de demanda ya elevado que el fin de semana largo de julio llevó al 100% durante cuatro días consecutivos y continua de la misma manera durante el reto del mes en el marco de las vacaciones de invierno. La curva de crecimiento sostenido marca el ingreso del Tren Solar a su temporada alta de invierno con una base de demanda consolidada.

Cada salida del Tren Solar moviliza a guías, equipos de a bordo y a las economías locales de las localidades del recorrido —Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornillos, Maimará y Tilcara—, en línea con el propósito del proyecto de integrar desarrollo turístico y arraigo territorial. Un fin de semana de capacidad completa se traduce, además de en pasajeros, en mayor afluencia a los pueblos de la Quebrada en uno de los períodos más importantes del año para el turismo regional.

El 26 de julio El Tren Solar se suma una nueva experiencia, el Tren del Vino, la nueva experiencia enoturística que conecta Volcán y Tilcara con paradas en bodegas de extrema altura, acompañando el crecimiento de la Ruta del Vino Jujuy y Cielo en Movimiento continúa su calendario de salidas nocturnas de astroturismo durante todo el invierno, con una fecha especial el 27 de agosto por un profundo eclipse lunar parcial visible desde la Quebrada.