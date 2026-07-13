Encuentro Orquestal de Invierno: la Orquesta «7 Colores» celebró el crecimiento de sus jóvenes músicos

La actividad se desarrolló en el Auditorio de la Ciudad de las Artes, donde la orquesta fue protagonista de un concierto que reflejó el compromiso, el aprendizaje y el crecimiento de sus integrantes.

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Socioeducativas y del Programa Coros y Orquestas, llevó adelante el Encuentro Orquestal de Invierno en la Ciudad de las Artes, una propuesta destinada a compartir una jornada de formación, intercambio artístico y presentación de los avances alcanzados durante el primer semestre del año.

La orquesta desarrolla sus actividades en la Escuela Nº 21 de Purmamarca y en la Escuela Nº 53 «Dr. Marcelino Vargas» de La Ciénaga, institución incorporada este año a la propuesta. El encuentro contó además con la participación de la Orquesta Académica de la Escuela Superior de Música, Formación Artística Básica (FAB), generando un valioso espacio de intercambio.

La propuesta permitió compartir con la comunidad el trabajo realizado durante el primer semestre, reflejando el compromiso y el crecimiento artístico de los estudiantes. El encuentro también fue un momento especial para las familias, que acompañaron y celebraron el resultado de meses de ensayos.

Para muchos de los niños y jóvenes de Purmamarca y La Ciénaga, presentarse en el escenario de la Ciudad de las Artes significó cumplir el sueño de interpretar su música en un espacio emblemático, fortaleciendo su confianza y el orgullo de representar a sus comunidades.

La jornada contó con la presencia de la secretaria de Políticas Socioeducativas, Nancy Chiliguay; del referente del Programa Coros y Orquestas, Luis Fernando Ruiz; y de la directora de la Escuela N.º 53 «Dr. Marcelino Vargas» de La Ciénaga, Mariela Montalvo, quienes acompañaron a estudiantes, docentes y familias durante el desarrollo del concierto.

A través de estas iniciativas, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la educación artística, promoviendo espacios de inclusión, aprendizaje y participación que fortalecen el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes de toda la provincia.