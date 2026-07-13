La Municipalidad y el MPA firmaron un convenio para implementar el sistema de Denuncias Web mediante Código QR

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) suscribieron un Convenio de Colaboración Institucional con el objetivo de establecer un marco de cooperación y coordinación para la implementación de la campaña “Denuncias Web mediante Código QR”, una iniciativa destinada a facilitar el acceso de la ciudadanía al sistema oficial de denuncias del MPA, mediante una herramienta digital segura, ágil y disponible las 24 horas.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Raúl “Chuli” Jorge y el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, quienes destacaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instituciones para acercar los servicios de justicia a los vecinos y promover una mayor participación ciudadana en materia de seguridad.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge resaltó que la propuesta representa un importante avance tecnológico y de seguridad, “tuvimos esta propuesta tan ligada a la modernidad y a la seguridad ciudadana, en cuanto a mantener la identidad preservada con un sistema seguro. No dudamos un instante en cumplir una obligación que tiene el Estado municipal, que es difundir esta metodología, mucho más segura que la del buzón y otros mecanismos generados para proteger a quienes tienen la voluntad y la decisión de denunciar las cuestiones que se ven en la calle”, expresó.

Asimismo, remarcó el rol activo que debe asumir la comunidad en la construcción de una ciudad más segura, “todos los ciudadanos debiéramos entender que también tenemos la responsabilidad de ser partícipes de la seguridad ciudadana, de preservar situaciones de violencia y todas las problemáticas que ocurren en la vía pública, como el narcomenudeo, entre otras. A través de esta protección de la identidad podemos realizar las denuncias correspondientes y el MPA contará con una herramienta muy útil para trabajar sobre estos temas que tanto preocupan a la sociedad”, afirmó.

En ese sentido, Jorge adelantó que el municipio pondrá el convenio al servicio de todas sus dependencias descentralizada, “vamos a poner este acuerdo a disposición de nuestras instituciones descentralizadas, del transporte público y de todos los lugares donde exista accesibilidad para que los vecinos puedan utilizar esta herramienta”, señaló.

Por su parte, el procurador general del MPA, Alejandro Bossatti, agradeció la predisposición del municipio para acompañar esta iniciativa”, “agradezco una vez más al intendente la posibilidad de que podamos trabajar coordinadamente el Ministerio Público de la Acusación y el Municipio. Contar con quienes están en la primera línea con los ciudadanos, con los vecinos, y que tienen descentralizados gran parte de los servicios y funciones en toda la ciudad, va a colaborar y facilitar el acceso de la gente a los servicios de justicia, que entendemos debe ser cada vez mayor y de mejor calidad”, sostuvo.

Bossatti también valoró el permanente acompañamiento de la Municipalidad a las distintas iniciativas impulsadas por el organismo judicial, “quiero destacar la predisposición del municipio en todas aquellas iniciativas que hemos tenido y que vayamos a tener, siempre pensando en mejorar el servicio de justicia que nos corresponde brindar”, expresó.

A su turno, el procurador adjunto del Ministerio Público de la Acusación, Diego Chacón, explicó que esta acción forma parte del proceso de transformación tecnológica que impulsa el organismo, “junto al doctor Bossatti venimos desarrollando un importante trabajo de transformación y avances digitales y tecnológicos en el Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de facilitar que el ciudadano pueda realizar las denuncias correspondientes a través del celular y contar con una herramienta de la justicia en la mano”, indicó.

Además, destacó que la Municipalidad constituye un espacio estratégico para ampliar el alcance del sistema, “advertíamos que la Municipalidad es el lugar donde el vecino de la ciudad puede contar con una herramienta para realizar denuncias de toda índole, ya sean cuestiones ambientales, de género u otras problemáticas”, señaló.

Finalmente, Chacón subrayó que la firma del convenio representa una oportunidad para ampliar el acceso de los vecinos al sistema de denuncias, “la colaboración y la firma de este convenio marco junto a la Municipalidad nos brinda una herramienta y una oportunidad para que todos los vecinos de San Salvador de Jujuy puedan acceder a este servicio, disponible las 24 horas. Simplemente escaneando el Código QR del Ministerio Público de la Acusación se accede a los formularios correspondientes, pudiendo realizar denuncias tanto nominadas como anónimas, algo especialmente importante para casos de narcomenudeo, entre otros”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/z5wcosDjaLs