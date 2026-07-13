La ciudad se prepara para una nueva edición del “Paseo de Invierno”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy ultima los preparativos para una nueva edición del tradicional Paseo de Invierno, uno de los eventos más convocantes de la temporada invernal. La propuesta se desarrollará del 16 al 25 de julio en el Centro Cultural “Manuel Belgrano” (Vieja Estación) y ofrecerá un espacio de encuentro para vecinos, emprendedores y turistas.

Luego de un exhaustivo proceso de preinscripción y fiscalización, que finalizó a fines de junio, todo está dispuesto para la apertura de esta iniciativa, que reunirá a emprendedores, artesanos, productores y una variada propuesta gastronómica y cultural, consolidándose como uno de los principales atractivos del receso invernal en la ciudad.

Respecto a la esencia de esta iniciativa, el subdirector general de Cultura, Sergio Chacón, destacó que el evento se ha consolidado con el paso de los años en el calendario local y que esta edición busca no solo fomentar la economía local, sino también ofrecer un espacio de esparcimiento integral durante el receso escolar. Según el funcionario, “estamos próximos a iniciar el “Paseo de Invierno”, que ya es una propuesta tradicional y consta de un patio de emprendedores y artesanos abierto al público, con la idea de recibir al turismo y brindar a los visitantes un punto más para recorrer dentro de la ciudad”.

En cuanto a la oferta comercial, el paseo ha crecido en convocatoria, confirmándose finalmente una mayor cantidad de participantes que en la planificación inicial. Chacón detalló que el espacio “va a estar armado con 80 puestos de emprendedores y artesanos jujeños de la más diversa índole”, convirtiéndose en “un hermoso paseo para conocer y realizar compras, un hermoso paseo para el mismo jujeño, no solamente para el turista”. Entre los productos que se podrán encontrar, se destacan alimentos envasados como escabeches y dulces, además de tejidos, cerámicas y trabajos en cuero o madera.

La programación y los horarios han sido diseñados para maximizar la asistencia de las familias. El subdirector informó que el público podrá acercarse “en el horario de 11 a 21, los días de domingos a jueves, mientras que viernes y sábados lo estiramos hasta las 22 porque va a haber espectáculos, sorteos, y una serie de sorpresas bonitas”. Además de la feria, se contará con la participación del programa “Arte en mi Barrio”, que ofrecerá actividades socioculturales específicamente destinadas a los niños.

Un factor determinante en el sentimiento de pertenencia de la comunidad hacia este evento es la apropiación del espacio público por parte de los ciudadanos. Sergio Chacón enfatizó que el “Paseo de Invierno” trasciende lo comercial: “es un paseo natural del jujeño que se ha apropiado del espacio; es el lugar para comprar los recuerdos, para comprar, para agasajar a los amigos, para traer a los amigos que están de visita”. Por ello, el funcionario reiteró la invitación a toda la comunidad señalando que los esperan “como siempre, con el corazón abierto”.

Finalmente, la organización ha contemplado posibles cambios de cronograma debido a la coyuntura deportiva internacional que coincide con las fechas del evento. Chacón advirtió que, aunque el resto de la agenda está consolidada, “por ahí tengamos que hacer algún horario distinto si es que llegamos a la final del Mundial de Fútbol 2026; seguramente esa tarde abriremos más tarde o veremos qué pasa con el domingo 19 si es que pasamos a la final”.