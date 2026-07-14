Consejo Federal de Inversiones. Jujuy participó de una importante Jornada de Integración Federal

La iniciativa forma parte de distintos programas de capacitación del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En representación del Gobierno de Jujuy, miembros de Tesorería de la Provincia participaron de una nueva Jornada de Integración Federal, llevada a cabo en Rosario, Santa Fe. La iniciativa forma parte de distintos programas de capacitación del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La iniciativa resulta esencial para vincular a los participantes entre sí y con el territorio, a fin de crear conexiones estratégicas para la elaboración de proyectos de políticas públicas. En este espacio, los asistentes toman contacto directo con la actividad de los sectores productivos locales y sus desafíos, visitando empresas y otras instituciones.

Al respecto, Fernando Aguirre, personal del Dpto. Cuentas Corrientes de Tesorería, brindó detalles de esta experiencia. “Junto a delegados de todas las provincias argentinas, participamos en la primera parte de esta diplomatura organizada por el CFI. La propuesta inició en mayo pasado mediante cursos virtuales, con la posterior finalización de esta etapa en Rosario, que incluyó la visita a espacios icónicos como la Bolsa de Comercio”, recordó Aguirre.

Por su parte, Víctor Loza, quien se desempeña en la misma área contable, agregó: “En la oportunidad presentamos como trabajo final la temática referida al traslado de la unidad del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), a otra zona que favorezca el libre tránsito de los móviles, evitando la congestión vial. La idea tuvo favorable repercusión, por lo que esperamos contar con el apoyo por parte de las autoridades del CFI”.

De esta manera, el personal estatal continúa capacitándose y generando redes de trabajo con otras jurisdicciones, con la mirada puesta en el fortalecimiento de la gestión pública.