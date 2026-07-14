El trabajo articulado consolidó al M15 de Jujuy como un torneo de proyección internacional

La organización entre el Gobierno de Jujuy, la Asociación Jujeña de Tenis, la Asociación Argentina de Tenis y el Club Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima abrió la posibilidad de que la provincia sea sede de un Challenger de 50 mil dólares en 2027.

El éxito alcanzado por la segunda edición del ITF World Tennis Tour M15 fue el resultado de un trabajo articulado entre el Gobierno de Jujuy, la Asociación Jujeña de Tenis, la Asociación Argentina de Tenis y el Club Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima, instituciones que unieron esfuerzos para posicionar a Jujuy en el calendario internacional de este deporte.

La organización del certamen permitió que la provincia se proyectara ante la comunidad tenística mundial. A través de los canales oficiales de la Federación Internacional de Tenis (ITF), el torneo obtuvo una amplia difusión internacional, fortaleciendo la visibilidad de Jujuy como sede de eventos deportivos de alto nivel.

Durante la ceremonia de premiación, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes, Normando Álvarez García, quien acompañó al gobernador Carlos Sadir, destacó el trabajo conjunto realizado y señaló que «la segunda edición del M15 fue un éxito. Al igual que el año pasado, seguimos creciendo y ya nos ofrecen organizar un Challenger para el próximo año, con un mayor nivel de competencia, más premios y una mayor cantidad de jugadores».

Asimismo, remarcó que uno de los principales objetivos de este tipo de competencias es generar oportunidades para los deportistas locales. En ese sentido, valoró que en esta edición seis tenistas jujeños participaron desde las instancias de prequaly y qualy con el objetivo de acceder al cuadro principal de singles, mientras que Ignacio Orgaz representó a la provincia en el cuadro de dobles.

Finalmente, Álvarez García subrayó que «existe una firme decisión política del gobernador Carlos Sadir de continuar impulsando el deporte como una política pública, porque junto con la educación constituye una herramienta fundamental para el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes y de toda la sociedad».

El balance positivo del torneo y el reconocimiento recibido por su organización fortalecen la proyección de Jujuy como sede de competencias internacionales y abren la puerta a la realización de un Challenger de 50 mil dólares durante la próxima temporada.