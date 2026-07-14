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Prevención y promoción. Disfrutar el partido también empieza con buenas decisiones: recomendaciones para cuidar la salud

Jujuy
Disfrutar el partido también empieza con buenas decisiones

El Ministerio de Salud de Jujuy refuerza recomendaciones simples para prevenir situaciones evitables y recuerda que tomar decisiones responsables.

De cara a los próximos encuentros de Argentina, el Ministerio de Salud de Jujuy refuerza recomendaciones simples para prevenir situaciones evitables y recuerda que tomar decisiones responsables permite disfrutar, compartir y celebrar de manera segura.

Planificar el traslado y el regreso a casa es una de las principales recomendaciones, en especial teniendo en cuenta que los siniestros viales representaron el 15,1% de las intervenciones sanitarias durante el último encuentro de Argentina, principalmente en situaciones vinculadas a motocicletas. Usar casco y cinturón de seguridad y evitar conducir si se consumió alcohol son decisiones simples que permiten celebrar de manera responsable.

Elegir el encuentro y evitar las confrontaciones también es una forma de cuidarnos. Las agresiones físicas y heridas representaron el 13,2% de las asistencias. Compartir con respeto, acompañar a quienes están con nosotros y pedir ayuda frente a una situación de tensión, contribuye a que cada encuentro pueda vivirse de manera segura.

Escuchar al cuerpo, cuidar la alimentación y consultar a tiempo es fundamental. Las consultas generales, derivaciones, dolores y traumatismos concentraron el 60,3% de las prestaciones, mientras que las situaciones de ansiedad o angustia representaron el 5,7%, las patologías respiratorias el 3,8% y los eventos cardiovasculares el 1,9%. Mantener una buena hidratación, elegir alimentos adecuados, respetar la medicación habitual y pedir asistencia ante cualquier malestar permite actuar de manera oportuna.

Ante cualquier situación de salud, es importante consultar a tiempo. Podés acercarte al centro de salud o nodo de tu barrio, hospital más cercano a tu domicilio o ingresar a la web oficial: salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual, donde encontrás accesos directos para orientación y atención. Ante una emergencia, llamá al SAME 107.

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