Gestión. El Gobierno de Jujuy conformó un comité operativo para coordinar la respuesta integral al temporal de viento

El trabajo coordinado entre los organismos provinciales permite contener y controlar la situación mientras se brinda atención y asistencia ante las distintas contingencias provocadas por el temporal.

El Gobierno de Jujuy reunió a las principales áreas operativas de la Provincia en un comité de coordinación destinado a fortalecer la respuesta frente al intenso temporal de viento que afecta a distintos puntos del territorio provincial.

Del encuentro participaron organismos provinciales, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y equipos técnicos vinculados a la atención de la emergencia, con el objetivo de evaluar la situación en tiempo real, coordinar recursos y definir acciones para garantizar la asistencia a la población.

El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, explicó que la reunión permitió analizar el estado de situación de cada organismo y reforzar el trabajo conjunto. «Nos reunimos todas las áreas de los distintos ministerios para evaluar la situación de cada una y colaborar entre todos», afirmó y remarcó la articulación con los municipios.

Asimismo, destacó que la Secretaría de Energía requirió a la empresa concesionaria del servicio de energía eléctrica reforzar el operativo para acelerar la normalización del servicio eléctrico. La Provincia mantiene un monitoreo permanente de la situación y de las tareas que llevan adelante las cuadrillas desplegadas en distintos puntos del territorio para restablecer el suministro.

Por su parte, Luis Jure, el vocal primero de Agua Potable de Jujuy, informó que se encuentran operativos grupos electrógenos para sostener el funcionamiento de estaciones de bombeo y que continúan los operativos con camiones cisterna en los sectores donde el suministro se ve afectado por los cortes de energía.

Además, solicitaron a la comunidad realizar un uso racional del recurso para garantizar el abastecimiento mientras persistan las contingencias.

El director general de Emergencias, Ariel Mamaní, informó que desde el inicio del temporal se realizaron intervenciones por caída de árboles, voladuras de techos, postes comprometidos y otros incidentes derivados de las fuertes ráfagas.

El operativo se desarrolla de manera articulada con Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, municipios y organismos provinciales, priorizando la atención de las emergencias y la posterior asistencia a las familias afectadas.

En tanto, las brigadas de Incendios Forestales continúan desplegadas en las cinco bases operativas de la provincia para responder a los focos registrados durante las últimas horas.

El director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Marcelo Torrico, reiteró el llamado a la responsabilidad ciudadana y advirtió: «Con estas ráfagas de viento es fundamental que la comunidad no prenda fuego. Cuando hay una alerta naranja no tienen que salir de los domicilios por una cuestión de seguridad».

El ministro de Ambiente, Leandro Álvarez, también instó a la población a evitar cualquier tipo de quema y a respetar los horarios de recolección de residuos para disminuir riesgos asociados a las fuertes ráfagas.

En el plano sanitario, el ministro de Salud, José Manzur, informó que el sistema público mantiene plena capacidad operativa. «La situación sanitaria está controlada. Los hospitales están todos operativos, al igual que las guardias, y los pacientes electrodependientes están controlados con sus respectivos equipos funcionando», señaló.

Además, destacó que el SAME continúa brindando respuesta permanente y que todas las vías de comunicación permanecen habilitadas para atender cualquier emergencia.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se confirmó que, una vez disminuida la intensidad del fenómeno meteorológico, se profundizarán los relevamientos para asistir a las familias afectadas. «Vamos a llegar a todos los lugares para conocer las necesidades de cada familia y brindar la ayuda que corresponda. Estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad y con los organismos de emergencia», expresó el secretario de Desarrollo Integral, Rodolfo Nieto.

El Ministerio de Seguridad informó que la Policía de la Provincia, el Sistema 911, Bomberos y el Centro de Monitoreo mantienen desplegada la totalidad de sus recursos operativos para atender emergencias y reforzar las tareas preventivas.

El secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, señaló que el trabajo preventivo permitió mantener controlada la situación, sin registrarse un incremento de hechos delictivos.

A su vez, el jefe de la Policía, Joaquín Carrillo, informó que el Centro de Monitoreo opera con el 100% de su capacidad, todas las unidades de intervención permanecen en estado de alerta y, durante la contingencia, incluso se registró una disminución de los índices de delincuencia.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy también forma parte del operativo conjunto y trabaja desde las primeras horas de la emergencia en la remoción de árboles y ramas caídas, el despeje de calles y la atención de inconvenientes en el alumbrado público y la red semafórica.

En ese sentido, Guillermo Marenco, el secretario de Servicios Públicos, pidió a conductores y peatones extremar las medidas de precaución debido a que numerosos semáforos permanecen fuera de servicio por la falta de energía.

Las autoridades coincidieron en que la articulación entre los distintos organismos provinciales y municipales permite brindar una respuesta rápida y coordinada frente a la emergencia, al tiempo que reiteraron el pedido a la comunidad de respetar las recomendaciones oficiales, limitar la circulación a situaciones indispensables y adoptar las medidas preventivas necesarias para resguardar su seguridad.

Participaron del encuentro autoridades y equipos técnicos de los ministerios de Infraestructura; Salud; Ambiente; Seguridad; Agua Potable de Jujuy y legisladores provinciales.