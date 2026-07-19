Jujuy tendrá puntos de encuentro para vivir la final del Mundial en pantalla gigante

El Gobierno de Jujuy dispondrá de espacios de transmisión para acompañar a la Selección Argentina en la final del Mundial. Las pantallas gigantes estarán ubicadas en Ciudad Cultural, Plaza Belgrano y el Parque Urbano de Alto Comedero.

El Gobierno de Jujuy convoca a toda la comunidad a compartir la gran final del Mundial 2026, donde la Selección Argentina enfrentará a España, con puntos de encuentro que permitirán disfrutar del partido en pantalla gigante.

Con el objetivo de que las familias jujeñas puedan vivir esta jornada deportiva y acompañar al equipo nacional, se habilitarán espacios especialmente preparados para la transmisión del encuentro.

Los puntos de encuentro serán:

– Ciudad Cultural, donde funciona el «Punto Mundial: Jujuy Alienta»

– Plaza Belgrano, en el centro de San Salvador de Jujuy

– Parque Deportivo Urbano de Alto Comedero

De esta manera, Jujuy se suma a la celebración mundialista generando espacios de encuentro para que la comunidad pueda compartir la pasión por el fútbol y alentar a la Selección Argentina en una nueva final.