Vientos. Refuerzan la prevención y piden extremar los cuidados para evitar incendios en Jujuy

Las cinco bases operativas de Incendios Forestales permanecen activas y trabajan de manera coordinada con los organismos de emergencia, mientras reiteran el pedido de evitar cualquier tipo de quema y respetar las recomendaciones.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático informó que mantiene un intenso operativo preventivo y de respuesta ante las condiciones extremas generadas por el viento Zonda, con las cinco bases operativas de incendios forestales activas, guardias reforzadas y personal desplegado en distintos puntos de la provincia.

El director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Marcelo Torrico, indicó que durante la jornada del viernes se registraron 15 incendios en distintos puntos de la provincia, desde Humahuaca hasta Perico, todos ellos controlados y extinguidos gracias al trabajo de las brigadas.

«Se trabajó hasta las dos de la madrugada con las brigadas de Humahuaca, El Brete y San Pedro. Hoy se registraron cuatro incendios, de los cuales dos ya fueron extinguidos y dos permanecen activos bajo intervención», detalló.

Torrico explicó que, pese a la intensidad del viento, la situación permanece contenida gracias al despliegue preventivo y a la rápida capacidad de respuesta de los equipos. No obstante, advirtió que las ráfagas cercanas a los 100 kilómetros por hora dificultan las tareas de combate directo, por lo que resulta indispensable evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos ígneos.

Actualmente, brigadistas trabajan sobre incendios registrados en inmediaciones del aeropuerto, en el barrio 19 de Abril y en Chanchillos, en un operativo coordinado con Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y la Dirección General de Emergencias.

El funcionario destacó que el trabajo conjunto permite optimizar los recursos disponibles y evitar la superposición de equipos cuando se presentan múltiples focos simultáneamente.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, reiteró el llamado a la responsabilidad ciudadana y pidió evitar cualquier tipo de quema mientras se mantengan las condiciones de riesgo.

En ese sentido, recordó que no deben encenderse fuegos para asados ni quemar hojas, ramas o residuos, ya que las fuertes ráfagas pueden propagar rápidamente las llamas y generar incendios de gran magnitud.

Asimismo, solicitó respetar los horarios de recolección de residuos establecidos por cada municipio y evitar sacar bolsas fuera del horario correspondiente, ya que los residuos dispersos por el viento incrementan la carga combustible y favorecen la propagación del fuego.

Finalmente, las autoridades recomendaron a la población permanecer en sus domicilios mientras continúe vigente la alerta meteorológica. Aunque se prevé una disminución de la intensidad del viento, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático continuará con el monitoreo permanente y el despliegue preventivo en todo el territorio provincial.