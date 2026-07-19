Incendios en Jujuy: el ministro Álvarez recorrió zonas afectadas y acompañó a vecinos de Palpalá

El ministro de Ambiente y Cambio Climático visitó las zonas críticas donde el fuego estuvo cerca de ingresar a las viviendas para escuchar a las familias, garantizar la presencia del Estado y advertir la urgencia de profundizar la prevención.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, mantuvo una reunión operativa junto a los equipos de emergencias ambientales y recorrió zonas afectadas por los incendios conversando con los vecinos cuyas viviendas fueron alcanzadas parcialmente por el fuego, afortunadamente la intervención de la Brigada de Incendios evitó mayores daños.

La temporada alta de riesgo de incendios forestales está en marcha en la provincia y las jornadas de este viernes y sábado volvieron a poner a prueba la capacidad operativa de los equipos de emergencia.

En un contexto climático crítico, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso de territorio y cercanía con la comunidad: el ministro Álvarez visitó personalmente a dos familias afectadas en la localidad de Palpalá para brindarles apoyo, conocer la problemática de la zona y anunció acciones que permitan ejecutar los mantenimientos de pastizales exigiéndoles a públicos o privados según corresponda y las multas a quienes inicien fuego.

Los vecinos advirtieron, y las pruebas halladas por el cuerpo de brigadistas, que el fuego inició porque quemaron basura.

Durante el fin de semana, se registraron múltiples focos ígneos, con una preocupante proliferación de incendios de interfase —aquellos que se desarrollan en áreas donde las viviendas se mezclan con la vegetación—, lo que eleva el peligro para las vidas humanas y los bienes materiales.

En su recorrida por las zonas afectadas en Palpalá, el titular de Ambiente y Cambio Climático destacó la prioridad absoluta de acompañar a los damnificados:

«Estamos presentes en el territorio con todo el personal y los recursos necesarios para responder a cada emergencia. Las condiciones climáticas hicieron que el contexto sea propicio para la propagación de los incendios, pero esta batalla no la ganamos únicamente apagando el fuego, necesitamos que toda la comunidad y los niveles del Estado tomen conciencia de la gravedad de la situación. La prevención hoy salva bosques, hogares y vidas», expresó el funcionario.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió sobre un 90% de probabilidad de desarrollo de un fenómeno de «El Niño» con intensidad inusual (catalogado como «Súper El Niño») que impactará el clima en Sudamérica. En Jujuy, este evento provoca un invierno con temperaturas más cálidas de lo habitual y una sequía acentuada.

«La Organización Meteorológica Mundial nos advierte que este fenómeno se va a sentir con fuerza en Jujuy a través de dos realidades muy claras: primero, vamos a tener un invierno y meses mucho más cálidos de lo normal, con temperaturas por encima de lo que estamos acostumbrados; y segundo, a diferencia de otras zonas del país donde va a llover mucho, acá en el NOA las lluvias van a escasear de manera preocupante, lo que va a agravar todavía más la sequía. Es un combo muy peligroso», advirtió Álvarez.

Agregó que esto hace que las condiciones meteorológicas actuales configuren un escenario complejo que permite prever la gravedad de los próximos meses. Sudamérica atraviesa una alerta global por el fenómeno del “Super Niño”, caracterizado por sequías prolongadas y vientos intensos, factores que actúan como un combustible natural para la propagación del fuego durante este 2026.

Sin embargo, las autoridades remarcaron un dato fundamental para el llamado a la acción: el 99% de los incendios forestales son causados por la acción humana, ya sea por negligencia, descuidos o quemas no autorizadas que se descontrolan debido al viento y la sequedad ambiental.

Por este motivo, los equipos operativos y de excelencia de la provincia solicitan con urgencia:

– A los estados municipales y poblaciones: Elevar al máximo los niveles de alerta preventiva y actuar en consecuencia de manera inmediata. Avanzar con el desmalezamiento y contención de la masa de material orgánico seco. Ajustar con mayor rigurosidad los servicios de recolección de residuos.

– A la ciudadanía: Extremar las precauciones, recordar que está prohibido el uso del fuego en zonas periurbanas, rurales y boscosas y colaborar activamente denunciando cualquier columna de humo de manera inmediata. No quemar basura. Ni arrojar residuos en zonas ilegales o donde éstos puedan ser combustible de incendios.

Ante la detección de cualquier foco de incendio, comunicarse de inmediato al 911.